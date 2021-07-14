Подоходный налог и страховые взносы. Что грозит должнику за их неуплату?

Борьба с экономическими преступлениями стала жестче. С целью противостоять незаконным выплатам так называемых «зарплат в конверте» в мае 2021 года Уголовный кодекс претерпел определенные изменения. Но обо всем по порядку. Александр Костюкевич, юрист:

При выплате заработной платы, мы должны понимать, что есть подоходный налог и обязательные страховые взносы, которые выплачиваются в Фонд социальной защиты. Если рассматриваем подоходный налог, то плательщиком является физическое лицо. Что же касается обязательных страховых взносов, то он уплачивается в основном единым платежом – 35 % от фонда заработной платы, из которых 34 % плательщиком является наниматель, организация либо индивидуальный предприниматель и 1 % плательщиком является физическое лицо – работник.

За уклонение от уплаты налогов должник ответит согласно букве закона. Ущерба в тысячу базовых величин вполне достаточно, чтобы быть привлеченным к уголовной ответственности. Если же сумма меньше – злостного неплательщика осудят по административной статье. Александр Костюкевич:

Что же касается 243 статьи, которая предусматривает уголовную ответственность за уклонение от уплаты обязательных страховых взносов, то чтобы быть привлеченным к уголовной ответственности по этой статье по первой части – это крупный размер – 2,5 тысячи базовых величин – 72 500 рублей на сегодня, особо крупный размер – 5 тысяч базовых величин.

Бывает и так, что работники в качестве мести пишут жалобы во всевозможные инстанции на своих нанимателей за выплату заработной платы в конверте. В данном случае подобным сотрудникам следует помнить: преступление совершает не только работодатель, но и тот, кто незаконно получает деньги. А значит ответственность за неуплату налогов ляжет на плечи обоих.

Александр Костюкевич:

Претерпела изменения статья 243 Налогового кодекса – умышленное уклонение от уплаты налогов. Если раньше она состояла из двух частей: крупный размер уклонения от уплаты налогов и особо крупный, то на сегодня она претерпела изменения и состоит уже из трех частей. Первая часть – это значительное уклонение от уплаты налогов в значительно размере, вторая часть – в крупном размере, третья часть – в особо крупном размере. На сегодняшний момент значительный размер – это 2 тысячи базовых величин, крупный размер – более 3,5 тысячи базовых величин, а особо крупные – это 30 тысяч базовых величин.