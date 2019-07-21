Отправиться в сафари-тур и познакомиться с 25-летним медведем Мишей: что обязательно нужно посетить на Браславах

Новости Беларуси. В хорошую погоду весь Браслав превращается в одну большую гостиницу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Занять место надо успеть. Почти в каждом доме – турист.
Новости Беларуси. В хорошую погоду весь Браслав превращается в одну большую гостиницу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Занять место надо успеть. Почти в каждом доме – турист.
Но кто-то выбирает и романтику у берега с палаткой. В этом деле у местного бизнеса – конкуренция. В ход вступают наработанная база клиентов и предложение новых услуг.
Михаил Чичко, генеральный директор Национального парка «Браславские озера»:
Не хватает, наверное, креативного туризма, каких-то специальных объектов. Мы планируем рядом с нашей знаменитой горой Маяк развитие водного комплекса, водных видов спорта. И второе – этническая деревня начала XIX века.
Юлия Павловская, исполняющий обязанности заместителя генерального директора Национального парка «Браславские озера»:
Неплохо было бы, конечно, на Браславских озерах организовать бальнеологическую лечебницу, SPA-центр – то, что не хватает нашему краю.
Манит туристов край, конечно, природой. Причем дикой. На гектарах земли устраивают сафари-тур. Но прежде всех знакомят с любителем кваса, конфет и маринованных огурчиков – 25-летним Мишей. Тот еще артист.
А дальше – вперед – пешком или на велосипеде по бескрайним просторам пробовать ловить в объектив косуль, зубров или оленей. Наш квадрокоптер их немного спугнул.
Антон Пантелеенко, начальник вольерно-прудового хозяйства Национального парка «Браславские озера»:
Вероятность большая. Желательно ориентироваться по погоде. Если стоит жара, то желательно приехать с утра либо вечером. Если погода пасмурная, дождик, то на протяжении всего дня.
Оленей у нас порядка 200 голов. Это достаточно. В основном, все их и видят. Лань, зубры – уже сложнее. Впечатления разные у людей. В основном, все в восторге.
Виктория Ходосок, корреспондент:
А можно приехать сюда – на родник Окменица. Говорят, его вода не простая, а целебная, что притягивает туристов. Вода снимает не только сглаз, но еще и омолаживает.
Место – не панацея, но многим интересно. А вдруг что-то да получится. Причем, наблюдая за туристами, можно сказать, что чудо-эффекта ждут прямо на месте.
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