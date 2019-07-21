Отправиться в сафари-тур и познакомиться с 25-летним медведем Мишей: что обязательно нужно посетить на Браславах

Новости Беларуси. В хорошую погоду весь Браслав превращается в одну большую гостиницу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Занять место надо успеть. Почти в каждом доме – турист.

Но кто-то выбирает и романтику у берега с палаткой. В этом деле у местного бизнеса – конкуренция. В ход вступают наработанная база клиентов и предложение новых услуг.

Михаил Чичко, генеральный директор Национального парка «Браславские озера»:

Не хватает, наверное, креативного туризма, каких-то специальных объектов. Мы планируем рядом с нашей знаменитой горой Маяк развитие водного комплекса, водных видов спорта. И второе – этническая деревня начала XIX века.

Юлия Павловская, исполняющий обязанности заместителя генерального директора Национального парка «Браславские озера»:

Неплохо было бы, конечно, на Браславских озерах организовать бальнеологическую лечебницу, SPA-центр – то, что не хватает нашему краю.

Манит туристов край, конечно, природой. Причем дикой. На гектарах земли устраивают сафари-тур. Но прежде всех знакомят с любителем кваса, конфет и маринованных огурчиков – 25-летним Мишей. Тот еще артист.

А дальше – вперед – пешком или на велосипеде по бескрайним просторам пробовать ловить в объектив косуль, зубров или оленей. Наш квадрокоптер их немного спугнул.

Антон Пантелеенко, начальник вольерно-прудового хозяйства Национального парка «Браславские озера»:

Вероятность большая. Желательно ориентироваться по погоде. Если стоит жара, то желательно приехать с утра либо вечером. Если погода пасмурная, дождик, то на протяжении всего дня.

Оленей у нас порядка 200 голов. Это достаточно. В основном, все их и видят. Лань, зубры – уже сложнее. Впечатления разные у людей. В основном, все в восторге.



