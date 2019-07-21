«На территории усадьбы люди получают задания». Чем пан Юрась привлекает туристов в свою агроусадьбу?

Новости Беларуси. Около 20 тысяч лет назад на белорусской земле появились Браславские озера, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. До этого здесь был ледник высотой в 100 метров, который растаял, подарив впоследствии нам эту красоту.

Все прекрасно знают, что отдых на Браславах – must have, если нет желания или возможности выехать на моря-океаны или же смена климата чревата испорченным отпуском. Но все ли знают, зачем именно можно и нужно ехать на Браславские озера и кто делает край таким, какой он есть? Хотите узнать? Репортаж Виктории Ходосок как раз об этом.

Александр Тышкевич, капитан катамарана:

Люди говорят, что здесь очень красиво. Здесь – как на море. Я уже привык к этому виду. Лес, каждый раз разная погода, волны, дождь... На все это смотришь, очень красиво.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Местом притяжения Браслав становится именно летом. Неудивительно. Активно отдыхать – рыбачить, охотиться, кататься на теплоходе, казалось бы, по необъятному озерному краю – любуйтесь панорамой с горы Маяк – приезжают даже из далеких стран. Кстати, городок считается курортным. Чем удивляет и чего не хватает по мнению местных? Будем узнавать. В Беларуси принято встречать гостей хлебом и солью. Так как мы находимся на Браславщине, угощают линем.

Пана Юрася знают многие. И именно как «гасціннага і лагоднага» белоруса и хозяина агроусадеб в Брасловском крае. В тур-пакете для его гостей – не просто all inclusive, а я бы сказала – ultra. Понятно – баня, шашлычок, рыбалочка, домашняя еда, экскурсии – этим никого не удивишь. А вот водными прогулками с легендами – пожалуй, можно. В историю своих рассказов он закладывает специально изученные архивы в Вильнюсе. Подход к работе действительно серьезный. А еще предлагает и авторский квест.

Юрий Жерко, хозяин агроэкоусадеб:

На территории усадьбы люди получают задания, старую карту. Они должны угадать пять моих подсказок. Потом их встречает пан Юрась, с которым они идут по местности. Я им рассказываю легенды, предания. Мы вяжем обреги, танцуем старые белорусские танцы. Люди счастливы, и я счастлив.

Большим составом на недельку к пану Юрасю приехала семья Туроль. Первый раз. Удивитесь: из Несвижа, который и сам собирает толпы туристов, но на красоты несвижские у местных уже замылился глаз.