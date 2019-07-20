На празднование 110-летия Сергея Грицевца в Беларусь приехали внук легендарного лётчика и Леонид Якубович

Новости Беларуси. В городском поселке Болбасово отпраздновали 110 лет со дня рождения знаменитого земляка дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский ас отличился в воздушных боях во время гражданской войны в Испании – сбил более 30 самолетов противника, и на реке Халхин-Гол – 12 успешных атак. В одном из боев спас командира полка, приземлившись на территории противника. Погиб знаменитый летчик на аэродроме Болбасово, здесь же покоится его прах.

Начались торжества с открытия мемориальной доски на здании детского сада – средней школы, которая теперь носит имя героя. Затем на площади у Дома культуры состоялся митинг с возложением цветов у бюста Сергею Грицевцу.

Сергей Архангельский, внук С. Грицевца, руководитель фонда «Победитель»:

Безумно трогательно, и я горжусь, что мой дед – белорус. Что ему довелось родиться на такой земле, где живут такие замечательные люди, которые поддерживают память о нем. Спасибо.