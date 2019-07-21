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В день продаёт по 150 буханок, ему звонят из регионов. История о том, как столяр из Браслава поменял профессию и стал пекарем 

21 июля 2019 17:33
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Новости Беларуси. На аромат его домашней выпечки по собственной рецептуре в Браславе сходятся со всех улиц, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Даже самых отдаленных.

В день продаёт по 150 буханок, ему звонят из регионов. История о том, как столяр из Браслава поменял профессию и стал пекарем -1

В день продаёт по 150 буханок, ему звонят из регионов. История о том, как столяр из Браслава поменял профессию и стал пекарем -3

В день продаёт по 150 буханок, ему звонят из регионов. История о том, как столяр из Браслава поменял профессию и стал пекарем -5

На «хлебные места» с хлебом Владимир Свириденко на специальном хлебомобиле приезжает шесть раз в неделю. Накануне же торговли под покровом ночи трудится и печет. И в день продает по 150 изделий. Он сделал пекарское дело не только любимым, но и – важно – прибыльным.

«Из рук такого человека приятно покупать хлеб»: домашнюю выпечку пекарь из Браслава развозит на хлебомобиле

В день продаёт по 150 буханок, ему звонят из регионов. История о том, как столяр из Браслава поменял профессию и стал пекарем -8

Владимир Свириденко, пекарь:
Первый брак и последующий съедала собака. Тузик – он такой небольшой. Брака было много. Мы думали, его разнесет. Он ел и ел, набирал калории. Впоследствии все пошло нормально.

Как считается, пекарь в процессе печения должен испортить мешок муки – мешок на 50 килограммов. Я обошелся меньшей кровью.

У нас есть француз. Он приходит уже почти год ко мне за хлебом – именно за белым. Говорил, что он дома такой же кушал.

В день продаёт по 150 буханок, ему звонят из регионов. История о том, как столяр из Браслава поменял профессию и стал пекарем -11

В день продаёт по 150 буханок, ему звонят из регионов. История о том, как столяр из Браслава поменял профессию и стал пекарем -13


Покупатели:

В день продаёт по 150 буханок, ему звонят из регионов. История о том, как столяр из Браслава поменял профессию и стал пекарем -15

Уже несколько месяцев только этот хлеб потребляем. Караулим постоянно Володю. Потому что иногда к нашему дому у него ничего нет.

В день продаёт по 150 буханок, ему звонят из регионов. История о том, как столяр из Браслава поменял профессию и стал пекарем -18

Пять-шесть булок беру.

В день продаёт по 150 буханок, ему звонят из регионов. История о том, как столяр из Браслава поменял профессию и стал пекарем -21

Домашний хлеб, очень вкусный! С кофе, с чаем. Не надо ни батона, ни булки, ни печенья.

И чем бы был богат и интересен край, если бы не люди, преданные любимому делу и родному месту? Просто клочок земли… Но история совсем-то про другое.

В день продаёт по 150 буханок, ему звонят из регионов. История о том, как столяр из Браслава поменял профессию и стал пекарем -24

В день продаёт по 150 буханок, ему звонят из регионов. История о том, как столяр из Браслава поменял профессию и стал пекарем -26

В день продаёт по 150 буханок, ему звонят из регионов. История о том, как столяр из Браслава поменял профессию и стал пекарем -28

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# Бизнес в Беларуси # общество # Владимир Свириденко # Фотофакт

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