В день продаёт по 150 буханок, ему звонят из регионов. История о том, как столяр из Браслава поменял профессию и стал пекарем 

Новости Беларуси. На аромат его домашней выпечки по собственной рецептуре в Браславе сходятся со всех улиц, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Даже самых отдаленных.

На «хлебные места» с хлебом Владимир Свириденко на специальном хлебомобиле приезжает шесть раз в неделю. Накануне же торговли под покровом ночи трудится и печет. И в день продает по 150 изделий. Он сделал пекарское дело не только любимым, но и – важно – прибыльным.

Владимир Свириденко, пекарь:

Первый брак и последующий съедала собака. Тузик – он такой небольшой. Брака было много. Мы думали, его разнесет. Он ел и ел, набирал калории. Впоследствии все пошло нормально.

Как считается, пекарь в процессе печения должен испортить мешок муки – мешок на 50 килограммов. Я обошелся меньшей кровью.

У нас есть француз. Он приходит уже почти год ко мне за хлебом – именно за белым. Говорил, что он дома такой же кушал.