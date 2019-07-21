В день продаёт по 150 буханок, ему звонят из регионов. История о том, как столяр из Браслава поменял профессию и стал пекарем 

Новости Беларуси. На аромат его домашней выпечки по собственной рецептуре в Браславе сходятся со всех улиц, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Даже самых отдаленных.
Новости Беларуси. На аромат его домашней выпечки по собственной рецептуре в Браславе сходятся со всех улиц, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Даже самых отдаленных.
На «хлебные места» с хлебом Владимир Свириденко на специальном хлебомобиле приезжает шесть раз в неделю. Накануне же торговли под покровом ночи трудится и печет. И в день продает по 150 изделий. Он сделал пекарское дело не только любимым, но и – важно – прибыльным.
«Из рук такого человека приятно покупать хлеб»: домашнюю выпечку пекарь из Браслава развозит на хлебомобиле
Владимир Свириденко, пекарь:
Первый брак и последующий съедала собака. Тузик – он такой небольшой. Брака было много. Мы думали, его разнесет. Он ел и ел, набирал калории. Впоследствии все пошло нормально.
Как считается, пекарь в процессе печения должен испортить мешок муки – мешок на 50 килограммов. Я обошелся меньшей кровью.
У нас есть француз. Он приходит уже почти год ко мне за хлебом – именно за белым. Говорил, что он дома такой же кушал.
Покупатели:
Уже несколько месяцев только этот хлеб потребляем. Караулим постоянно Володю. Потому что иногда к нашему дому у него ничего нет.
Пять-шесть булок беру.
Домашний хлеб, очень вкусный! С кофе, с чаем. Не надо ни батона, ни булки, ни печенья.
И чем бы был богат и интересен край, если бы не люди, преданные любимому делу и родному месту? Просто клочок земли… Но история совсем-то про другое.
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