Захарова: Мерц цитирует вдохновителей Геббельса в своих заявлениях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала канцлера Германии Фридриха Мерца за цитирование французского писателя Астольфа де Кюстина, чьи произведения вдохновляли нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса. Об этом пишет ТАСС.

Захарова назвала это проявление невежества и напомнила, что римляне в древности считали самих немцев варварами. Она также указала на насаждаемую русофобию в Германии и призвала немцев задуматься о том, как им жить с политиками, которые ссылаются на идеологические нацистов.

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