«Увидели столько всего, что будет очень долго помниться». Рассказываем про День пожарного-2019 в Минске

Новости Беларуси. Совсем скоро в Беларуси отметят День пожарной службы. По традиции накануне в крупных городах нашей страны спасатели организуют для жителей праздник, во время которого демонстрируют и технику, и умения, и даже учат пользоваться брандспойтом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удалось ли постичь азы благородной профессии нашему коллеге? Корреспондент Вадим Смоляк поделится лично.

Спасая жизни других, пожарные всегда рискуют собственной. Поэтому традиционное начало праздника – возложение цветов к Вечному огню.

К белорусским спасателям присоединились ветераны, молодежь и пожарные других стран. Поздравление и слова благодарности от коллег – настоящая оценка мужества и смелости. Владимир Ващенко: «Мы сегодня больше проводим праздник для населения, для гостей и жителей города»

В 2019 году белорусской пожарной службе 166 лет. Ее историю те, кто пришел на парад, прожили всего за полчаса. Длинный строй возглавили конные пожарные повозки, а завершили современные образцы техники и снаряжения.

Сперва оркестр сопровождал шествие музыкой, а уже через считанные минуты сопровождали его – аплодисментами за оригинальный подход к выступлению.

Вадим Смоляк, корреспондент:

Позже всю технику желающие смогли не только увидеть, но и оказаться внутри. Некоторые пошли дальше и прожили один день из жизни настоящего спасателя. Новички стартовали с отвесной стены, у других были задания посложнее.

Юные виртуозы балансировали на ящиках в попытке взять высоту второго этажа. «Я строил большую башню»: какие квесты предлагали пройти в парке Горького в День пожарного

Некоторые смельчаки рискнули взглянуть в глаза почти настоящему пожару. Правда, именно глаза в такой дымовой завесе понадобились едва ли.

Необычных занятий было так много, что парк очень быстро превратился в пожарный городок. Чего только стоит восторг взрослых от собаки-спасателя или детей – от пожарных машин и десятиметровых фонтанов.

Сегодня мы увидели столько всего, что оно будет очень долго помниться.

Большие дяди-мчсники подсадили в машину. Посидела, порулила, под впечатлениями. Хорошо.

Мы рады, что в Беларуси есть такая служба, и так открыто все это показывают для людей.