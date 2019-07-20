«Увидели столько всего, что будет очень долго помниться». Рассказываем про День пожарного-2019 в Минске
Новости Беларуси. Совсем скоро в Беларуси отметят День пожарной службы. По традиции накануне в крупных городах нашей страны спасатели организуют для жителей праздник, во время которого демонстрируют и технику, и умения, и даже учат пользоваться брандспойтом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Удалось ли постичь азы благородной профессии нашему коллеге? Корреспондент Вадим Смоляк поделится лично.
Спасая жизни других, пожарные всегда рискуют собственной. Поэтому традиционное начало праздника – возложение цветов к Вечному огню.
К белорусским спасателям присоединились ветераны, молодежь и пожарные других стран. Поздравление и слова благодарности от коллег – настоящая оценка мужества и смелости.
Владимир Ващенко: «Мы сегодня больше проводим праздник для населения, для гостей и жителей города»
В 2019 году белорусской пожарной службе 166 лет. Ее историю те, кто пришел на парад, прожили всего за полчаса. Длинный строй возглавили конные пожарные повозки, а завершили современные образцы техники и снаряжения.
Сперва оркестр сопровождал шествие музыкой, а уже через считанные минуты сопровождали его – аплодисментами за оригинальный подход к выступлению.
Вадим Смоляк, корреспондент:
Позже всю технику желающие смогли не только увидеть, но и оказаться внутри. Некоторые пошли дальше и прожили один день из жизни настоящего спасателя. Новички стартовали с отвесной стены, у других были задания посложнее.
Некоторые смельчаки рискнули взглянуть в глаза почти настоящему пожару. Правда, именно глаза в такой дымовой завесе понадобились едва ли.
Необычных занятий было так много, что парк очень быстро превратился в пожарный городок. Чего только стоит восторг взрослых от собаки-спасателя или детей – от пожарных машин и десятиметровых фонтанов.
Сегодня мы увидели столько всего, что оно будет очень долго помниться.
Большие дяди-мчсники подсадили в машину. Посидела, порулила, под впечатлениями. Хорошо.
Мы рады, что в Беларуси есть такая служба, и так открыто все это показывают для людей.
В этот день пожарные желают друг другу сухих рукавов. Горожане, в свою очередь, укрепляются во мнении: в Беларуси есть, кому охранять не только границы страны, но и каждый отдельный дом.