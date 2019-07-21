Самые дорогие в мире родстеры и лучшие шоу-кары: 500 редких автомобилей представили на фестивале SunDay под Гродно

Новости Беларуси. Самые дорогие в мире родстеры, лучшие шоу-кары и тюнинг-проекты. Полтысячи редких и уникальных автомобилей представили на фестивале под Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автолюбители из разных стран соревнуются за приз в своей номинации – от тюнинга до автозвука, а зрителей радуют идеальное состояние ретро-машин и мощь современных суперкаров. Все самое интересное – в репортаже Галины Буро.

Фестиваль развивается, все больше участников, поднимается уровень. Я доволен этим мероприятием, каждый год его жду.

Мы за такие мероприятия. Здорово, интересно! Участники из семи стран, атмосфера драйва и мощный рев моторов. Одной из тем нынешнего фестиваля стали редкие японские автомобили. Например, такая алая резвая лошадка – единственная в Украине. За нее одесситу Александру Шавгуну в свое время пришлось выложить почти 100 тысяч долларов – все ради мечты.

Александр Шавгун, автолюбитель (Украина):

Когда-то увидел ее в фильме «Форсаж», понравилась, поэтому решил приобрести. Вотер едет за 13 секунд по прямой. От яркой аэрографии до интересного тюнинга. Это автомобили с заниженной подвеской и отрицательным развал-схождением. Галина Буро, СТВ:

Лежачие полицейские вы как проезжаете?

Александр Бурец, автолюбитель (Витебская область):

Это кажется. На самом деле все хорошо проезжается по диагонали.

Ностальгическая классика и машины-легенды – для истинных ценителей. Вот она, страсть Элвиса Пресли и поляка Дарьюша Шимчака. Cadillac 1963 года приехал своим ходом из Познани – это почти 600 километров.

– Конечно, она кушает. –Сколько? – Спокойно едешь – 25 литров надо. Возникают вопросы и с парковкой, ведь длина машины – целых 6 метров. Зато мощность – 325 лошадиных сил и идеальное состояние.

Дарьюш Шимчак, автолюбитель (Польша):

Она почти полностью в оригинале. Внутри вообще ничего не трогал. Оригинальная обивка в этой машине, двигатель оригинальный без ремонта, коробка передач. Единственное, что я в этой машине делал – это, конечно, покраска и хромы, которые здесь видно.

Кстати, Дарьюш, как и многие иностранцы приехал по безвизовому режиму, который действует в Гродненской области. На следующий год коллекционер пообещал привезти еще один свой Cadillac, уже кабриолет.

Галина Буро:

На фестивале представлена целая коллекция шоу-каров. Как говорят сами участники, это машины, которые останавливают взгляд. Например, вот такой полицейский автомобиль. Согласитесь, такую машину сложно не заметить в городском потоке.

Детальная проработка дизайна, маячки, сирена – машину часто принимают за настоящую. А владелец подыгрывает. Ричард Червиньски занимается сервисом и реставрацией авто. Друг предложил сделать польскую полицейскую машину 1960-х годов. Идея пришлась по вкусу – теперь у Ричарда целая коллекция авто силовых ведомств разных стран. К 2019 году обещает сделать и белорусскую версию.