VIII Международный форум молодых управленцев стартовал в Академии управления при Президенте Беларуси

В Академии управления при Президенте Беларуси стартовал VIII Международный форум молодых управленцев. Он собрал около 500 студентов, магистрантов и экспертов из Беларуси, России, стран СНГ и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум открывает перед молодежью горизонты новых компетенций. Особый акцент – на идеологии. Беларусь, находясь на геополитическом перекрестке, должна готовить не просто управленцев, а патриотов, способных отвечать на вывозы времени. И система воспитания людей с такими качествами у нас выстроена четко. Нам есть чем поделиться с представителями других стран. В программе форума – деловые игры, практикумы и дискуссии о цифровых инструментах, правовых основах управления и эффективном развитии экономики.

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси: Нам важно видение молодежи. И вот если мы наши позиции с молодежью согласуем, то у нас появится уверенность в том, что молодежь продолжит те традиции, которые заложены в системе управления Республики Беларусь. Поскольку мы обмениваемся опытом с нашими стратегическими партнерами, в первую очередь это Российская Федерация, дружественные страны, такие как Китайская Народная Республика и иные, то, конечно же, и опыт взаимодействия с управленческой элитой этих стран, безусловно, расширяет и наши горизонты познания, и горизонты познания наших студентов.

Екатерина Поздяйкина, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Современный белорусский лидер – это обязательно профессионал, это обязательно патриот, потому что я больше чем уверена, что лидерство по-белорусски – это готовность жертвовать своими интересами здесь и сейчас для того, чтобы развивалась и мирно жила наша любимая родная Республика Беларусь.

В рамках форума подписано соглашение о сотрудничестве между Академией управления при Президенте Беларуси и Гомельским государственным медицинским университетом. Это позволит объединить научный и образовательный потенциал двух вузов в подготовке специалистов.