У них свой магазин и своя формула успеха. Белорусы о своём «сувенирном бизнесе» в Браславе

Новости Беларуси. Но вот парадокс: местные отдыхать у себя на Браславщине не привыкли. Особенно в сезон, когда самое время зарабатывать. Об этом говорят Саша и Илона Тавкинь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Браславе у них свой сувенирный магазинчик. Бизнесу – четвертый год. Продают хенд-мейд, выезжают торговать и на знаменитый «Viva Braslav».