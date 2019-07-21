У них свой магазин и своя формула успеха. Белорусы о своём «сувенирном бизнесе» в Браславе

Новости Беларуси. Но вот парадокс: местные отдыхать у себя на Браславщине не привыкли. Особенно в сезон, когда самое время зарабатывать. Об этом говорят Саша и Илона Тавкинь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В Браславе у них свой сувенирный магазинчик. Бизнесу – четвертый год. Продают хенд-мейд, выезжают торговать и на знаменитый «Viva Braslav».
Илона Тавкинь, хозяйка сувенирного магазина:
У нас очень сильно сказывается сезонность. Покупают самое топовое – магниты, кружки, изделия ручной работы. Туристам это интересно. Мы принимаем участие в фестивале «Viva Braslav».
Александр Тавкинь, хозяин сувенирного магазина:
Это очень хорошо для города. Люди, которые вообще не знали про Браслав, сейчас приедут и увидят. И многие едут ради атмосферы.