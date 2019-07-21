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У них свой магазин и своя формула успеха. Белорусы о своём «сувенирном бизнесе» в Браславе

21 июля 2019 17:34
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Новости Беларуси. Но вот парадокс: местные отдыхать у себя на Браславщине не привыкли. Особенно в сезон, когда самое время зарабатывать. Об этом говорят Саша и Илона Тавкинь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Браславе у них свой сувенирный магазинчик. Бизнесу – четвертый год. Продают хенд-мейд, выезжают торговать и на знаменитый «Viva Braslav».

У них свой магазин и своя формула успеха. Белорусы о своём «сувенирном бизнесе» в Браславе-1

У них свой магазин и своя формула успеха. Белорусы о своём «сувенирном бизнесе» в Браславе-3

Илона Тавкинь, хозяйка сувенирного магазина:
У нас очень сильно сказывается сезонность. Покупают самое топовое – магниты, кружки, изделия ручной работы. Туристам это интересно. Мы принимаем участие в фестивале «Viva Braslav».

У них свой магазин и своя формула успеха. Белорусы о своём «сувенирном бизнесе» в Браславе-6

Александр Тавкинь, хозяин сувенирного магазина:
Это очень хорошо для города. Люди, которые вообще не знали про Браслав, сейчас приедут и увидят. И многие едут ради атмосферы.

У них свой магазин и своя формула успеха. Белорусы о своём «сувенирном бизнесе» в Браславе-9

У них свой магазин и своя формула успеха. Белорусы о своём «сувенирном бизнесе» в Браславе-11

У них свой магазин и своя формула успеха. Белорусы о своём «сувенирном бизнесе» в Браславе-13

У них свой магазин и своя формула успеха. Белорусы о своём «сувенирном бизнесе» в Браславе-15

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# Бизнес в Беларуси # общество # Фотофакт

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