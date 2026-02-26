Оно прошло в феврале с участием более 1 100 респондентов, что в масштабах небольшого государства более чем достаточно для убедительных выводов. Весьма показательно, что эта новость пришла из республики, которая некогда входила в Советский Союз.

После его развала, как и большинство «сестер», предприняла попытку восстановить разорванные связи, но позже сделала ставку на выгодное геополитическое «замужество» там, на Западе, который, очевидно, был весьма настойчив в своих «ухаживаниях». Результат этой «любви» – проевропейский режим Майи Санду.

Буквально накануне появились инсайды о том, что она намерена пойти на третий срок. Но куда красноречивее состояние экономики, которая, по мнению экспертов, переживает серьезный кризис. С 2020-го аграрный сектор (а это лицо Молдовы) просел почти на 15 %, промышленность – на 3,5, на рынке труда – минус 40 тысяч рабочих мест, экспорт упал более чем на 12 %. И это всего лишь на пятилетнем треке.

Вот как ситуацию описываем экс-премьер Молдовы: страна, когда-то обладавшая пищевой промышленностью, превратилась в жадного потребителя импортных продуктов. Где же бенефициар этой истории? Очевидно, не в Кишиневе, а намного западнее.

Как и в прибалтийской истории. Литва, Латвия и Эстония начали стучаться в двери Евросоюза первыми. Да, в начале нулевых эту дверь открыли, но за вход пришлось заплатить весьма щедро. Игналинская АЭС, сахарные заводы, точное машиностроение – это лишь несколько позиций в счете. Ну а результат – наши соседи в экономических аутсайдерах Евросоюза и сегодня продолжают жить за счет «искусственного дыхания» от Брюсселя. Как говориться, за что боролись…

Правда и бороться в Прибалтике уже особо некому. Три и без того небольшие государства за годы членства в Евросоюзе потеряли колоссальное количество своих жителей. Суммарно с конца прошлого столетия население сократилось на 2 миллиона человек. И это совсем уж не вписывается в общеевропеский тренд старения населения. Дело в том, что прибалтийская молодежь предпочитает побыстрее покинуть гнездо. Например, Латвия за счет миграции потеряла треть населения.