Александр Лукашенко и Владимир Путин возглавили рейтинг доверия к зарубежным политикам у граждан Молдовы. Таковы результаты опроса, проведенного местным Институтом социологических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко и Владимир Путин возглавили рейтинг доверия к зарубежным политикам у граждан Молдовы. Таковы результаты опроса, проведенного местным Институтом социологических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оно прошло в феврале с участием более 1 100 респондентов, что в масштабах небольшого государства более чем достаточно для убедительных выводов. Весьма показательно, что эта новость пришла из республики, которая некогда входила в Советский Союз.
После его развала, как и большинство «сестер», предприняла попытку восстановить разорванные связи, но позже сделала ставку на выгодное геополитическое «замужество» там, на Западе, который, очевидно, был весьма настойчив в своих «ухаживаниях». Результат этой «любви» – проевропейский режим Майи Санду.
Буквально накануне появились инсайды о том, что она намерена пойти на третий срок. Но куда красноречивее состояние экономики, которая, по мнению экспертов, переживает серьезный кризис. С 2020-го аграрный сектор (а это лицо Молдовы) просел почти на 15 %, промышленность – на 3,5, на рынке труда – минус 40 тысяч рабочих мест, экспорт упал более чем на 12 %. И это всего лишь на пятилетнем треке.
Вот как ситуацию описываем экс-премьер Молдовы: страна, когда-то обладавшая пищевой промышленностью, превратилась в жадного потребителя импортных продуктов. Где же бенефициар этой истории? Очевидно, не в Кишиневе, а намного западнее.
Как и в прибалтийской истории. Литва, Латвия и Эстония начали стучаться в двери Евросоюза первыми. Да, в начале нулевых эту дверь открыли, но за вход пришлось заплатить весьма щедро. Игналинская АЭС, сахарные заводы, точное машиностроение – это лишь несколько позиций в счете. Ну а результат – наши соседи в экономических аутсайдерах Евросоюза и сегодня продолжают жить за счет «искусственного дыхания» от Брюсселя. Как говориться, за что боролись…
Правда и бороться в Прибалтике уже особо некому. Три и без того небольшие государства за годы членства в Евросоюзе потеряли колоссальное количество своих жителей. Суммарно с конца прошлого столетия население сократилось на 2 миллиона человек. И это совсем уж не вписывается в общеевропеский тренд старения населения. Дело в том, что прибалтийская молодежь предпочитает побыстрее покинуть гнездо. Например, Латвия за счет миграции потеряла треть населения.
В этом контексте, конечно, нельзя не вспомнить соседнюю Украину, некогда советскую и кузницу, и житницу. Но от этого статуса не осталось и следа. Киев, увы, позволил Западу вовлечь себя в крайне опасную историю, ставшую фатальным триггером нынешней ситуации. А ведь всего этого, катастрофического сокращения населения практически вдвое (и это только по официальным данным), могло и не быть. И про крутое экономическое пике.
Сегодня опубликованы данные за 4 года, которые наглядно это иллюстрируют. Выплавка стали упала почти в 3 раза, наполовину просела добыча железной руды, производство кукурузы сократилось более чем на треть, генерация электроэнергии снизилась на 37 %. И это страшные штрихи к современному портрету Украины, который, как выяснилось накануне, Лондон и Париж собирается дополнить страшными штрихами в виде «грязной бомбы».
В создании геополитических «шедевров» на постсоветском пространстве западные художники, похоже, перепробовали все краски, в том числе и палитру цветных революций. Не раз эту технологию обкатали прежде и на территории уже упомянутой Украины. А вот относительно недавняя попытка «раскрасить» Казахстан огненными красками цветной революции в январе 2022-го обернулась провалом. Решающую роль тогда сыграла молниеносная и профессиональная работа миротворческой миссии ОДКБ. Ну а это еще раз подтверждает единственно верный принцип в нашем регионе: вместе мы – сила!