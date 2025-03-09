Отношения с Европой, судьба Украины, мирный договор – о чём Лукашенко рассказал в интервью?

Интервью Александра Лукашенко, которое вышло в начале недели в американской социальной сети Х, буквально с первых фраз залетело в информационные топы. Как было и как будет в Украине, ждать ли мира, как строить отношения с Европой и Америкой – за рубежом хотят слышать мнение белорусского Президента, в том числе и в США.

Это важно для понимания ситуации, понимания того, что нас ждет в будущем. Услышали ли белорусского лидера? Цифры говорят сами за себя: совокупный охват постов Науфала в Х, связанных с интервью, превысил 9 миллионов просмотров. Бурлят и западные политические круги, называя интервью Александра Лукашенко откровением и дипломатическим успехом.

Кшиштоф Толвинский, политик (Польша):

Дипломатические представительства, эксперты, политические партии – все приняли к сведению эти заявления. Я считаю большим успехом Президента Беларуси в политическом плане. Этот взгляд, эта переоценка событий, оценка международной политики показывает опытного политика с большой проницательностью, который указывает определенный путь. И еще очень важный момент. Президент приглашает политиков в Беларусь и имеет на это основания, но предупреждает, что не должно быть, как в Минских соглашениях 2014 года, что Беларусь – это место для мирных переговоров. В Беларуси конференц-залы 24 часа в сутки, каждый день ждут людей доброй воли, политиков, которые хотят поговорить о мире, в данном случае в Украине, и о решении международных вопросов.

Своим авторитетом Президент послал аудитории Науфала ключевой сигнал: мы приветствуем миротворческие действия Трампа, мир в Украине достижим при желании самой Украины. А также подтвердил многие оценки американского лидера. Но и подчеркивалось, что пока заявления Трампа – это только слова, которых иногда слишком много. Александр Лукашенко призвал Штаты немного успокоиться и отойти от предвыборной горячки. Пришло время снизить громкость обещаний и заняться реальными делами. Возможно, в первую очередь окунуться во внутренние проблемы. Кстати, в этом Лукашенко никому Америку не открыл, но именно в это суть политики нашего Президента, от которой он еще ни разу не отошел.