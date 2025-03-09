Отношения с Европой, судьба Украины, мирный договор – о чём Лукашенко рассказал в интервью?
Интервью Александра Лукашенко, которое вышло в начале недели в американской социальной сети Х, буквально с первых фраз залетело в информационные топы. Как было и как будет в Украине, ждать ли мира, как строить отношения с Европой и Америкой – за рубежом хотят слышать мнение белорусского Президента, в том числе и в США.
Это важно для понимания ситуации, понимания того, что нас ждет в будущем. Услышали ли белорусского лидера? Цифры говорят сами за себя: совокупный охват постов Науфала в Х, связанных с интервью, превысил 9 миллионов просмотров. Бурлят и западные политические круги, называя интервью Александра Лукашенко откровением и дипломатическим успехом.
Кшиштоф Толвинский, политик (Польша):
Дипломатические представительства, эксперты, политические партии – все приняли к сведению эти заявления. Я считаю большим успехом Президента Беларуси в политическом плане. Этот взгляд, эта переоценка событий, оценка международной политики показывает опытного политика с большой проницательностью, который указывает определенный путь. И еще очень важный момент. Президент приглашает политиков в Беларусь и имеет на это основания, но предупреждает, что не должно быть, как в Минских соглашениях 2014 года, что Беларусь – это место для мирных переговоров. В Беларуси конференц-залы 24 часа в сутки, каждый день ждут людей доброй воли, политиков, которые хотят поговорить о мире, в данном случае в Украине, и о решении международных вопросов.
Своим авторитетом Президент послал аудитории Науфала ключевой сигнал: мы приветствуем миротворческие действия Трампа, мир в Украине достижим при желании самой Украины. А также подтвердил многие оценки американского лидера. Но и подчеркивалось, что пока заявления Трампа – это только слова, которых иногда слишком много.
Александр Лукашенко призвал Штаты немного успокоиться и отойти от предвыборной горячки. Пришло время снизить громкость обещаний и заняться реальными делами. Возможно, в первую очередь окунуться во внутренние проблемы. Кстати, в этом Лукашенко никому Америку не открыл, но именно в это суть политики нашего Президента, от которой он еще ни разу не отошел.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы озвучили много хороших вещей. Но, самое главное, вы должны заняться внутренними проблемами Соединенных Штатов Америки. В процессе предвыборной кампании вы много обещали людям – избирателям. Если вы в течение года никаких подвижек не совершите там, если хотя бы на сколько-то процентов не выполните свои обещания, вас ждут страшные, чудовищные времена. Даже однопартийцы вам откажут в доверии. Ревности в отношении Трампа хватает. Есть очень много ревнивых людей, которые Трампа не переваривают, но они понимают, что народ Трампа избрал. Две палаты парламента республиканские. Но очень большие надежды. Вам надо эти надежды сейчас шаг за шагом оправдывать. Этого нет. Есть нагромождение заявлений: «Мы это сделаем, мы это хотим, мы то хотим». А результат? А время-то быстро уходит.
Читайте также:
Лукашенко: разве разгорелся бы конфликт в Украине, если бы США и страны Запада не поставляли оружие?!
Интервью Лукашенко блогеру Марио Науфалу на платформе Х посмотрели свыше 5,5 млн пользователей
Лукашенко: в Америке меня не хватает – я бы Трампу прямо в глаза сказал