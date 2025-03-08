Интервью Лукашенко блогеру Марио Науфалу на платформе Х посмотрели свыше 5,5 млн пользователей

Только на платформе Х полную версию разговора посмотрели 5,5 миллиона раз. И судя по отзывам, это интервью, которое, по сути, является свежим и взвешенным взглядом из Минска на новый формирующийся миропорядок, действительно нужно было западной аудитории. Наибольший интерес, ожидаемо, вызвала украинская тема.

В комментариях к интервью пользователи подчеркивают откровенность белорусского лидера и задаются вопросом: почему западные лидеры всегда оказываются последними, кто понимает, что мир – это лучший вариант?

Звучат и упреки в адрес прозападных медиа, которые так и не решились изложить реальную картину первопричин украинского конфликта. «Если бы только основные СМИ делали это, возможно, мы могли бы избежать украинской катастрофы, но вместо этого они предпочитают озвучивать нарратив глубинного государства, чтобы продолжать войну и кровопролитие», – пишет один из пользователей.

«Президент Лукашенко неплохо справляется с дипломатией». – Вот еще один комментарий на платформе. «Он объективно ответил на все вопросы, учитывая его положение в этой ситуации. Если бы Трамп мог проявить немного больше дипломатической тонкости, а не говорить так прямолинейно, он мог бы добиться своего мирного соглашения».

Голос мира по-прежнему звучит из официального Минска. Президент много внимания уделил теме украинского кризиса, поиску его истинных причин, а также различным вариантам решения острейшего вопроса современности. Первым шагом должно стать прекращение огня и начало полноценных мирных переговоров. Такова неизменная позиция Минска на всех этапах этой истории.

Лукашенко: разве разгорелся бы конфликт в Украине, если бы США и страны Запада не поставляли оружие?! Подробнее.

Как и ранее, Беларусь приветствует усилия всех, кто выступает за переговоры, но от слов пора перейти к делу. Ведь в истории уже есть пример того, как за громкими заявлениями скрывался откровенный обман.