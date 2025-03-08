Интервью Лукашенко блогеру Марио Науфалу на платформе Х посмотрели свыше 5,5 млн пользователей
Открытость Беларуси внешнему миру подтверждает интервью Александра Лукашенко блогеру Марио Науфалу. Честные ответы Президента Беларуси вызвали широкий отклик в профессиональном экспертном сообществе и среди самых обычных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только на платформе Х полную версию разговора посмотрели 5,5 миллиона раз. И судя по отзывам, это интервью, которое, по сути, является свежим и взвешенным взглядом из Минска на новый формирующийся миропорядок, действительно нужно было западной аудитории. Наибольший интерес, ожидаемо, вызвала украинская тема.
В комментариях к интервью пользователи подчеркивают откровенность белорусского лидера и задаются вопросом: почему западные лидеры всегда оказываются последними, кто понимает, что мир – это лучший вариант?
Звучат и упреки в адрес прозападных медиа, которые так и не решились изложить реальную картину первопричин украинского конфликта. «Если бы только основные СМИ делали это, возможно, мы могли бы избежать украинской катастрофы, но вместо этого они предпочитают озвучивать нарратив глубинного государства, чтобы продолжать войну и кровопролитие», – пишет один из пользователей.
«Президент Лукашенко неплохо справляется с дипломатией». – Вот еще один комментарий на платформе. «Он объективно ответил на все вопросы, учитывая его положение в этой ситуации. Если бы Трамп мог проявить немного больше дипломатической тонкости, а не говорить так прямолинейно, он мог бы добиться своего мирного соглашения».
Голос мира по-прежнему звучит из официального Минска. Президент много внимания уделил теме украинского кризиса, поиску его истинных причин, а также различным вариантам решения острейшего вопроса современности. Первым шагом должно стать прекращение огня и начало полноценных мирных переговоров. Такова неизменная позиция Минска на всех этапах этой истории.
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Как и ранее, Беларусь приветствует усилия всех, кто выступает за переговоры, но от слов пора перейти к делу. Ведь в истории уже есть пример того, как за громкими заявлениями скрывался откровенный обман.
Фарид Закиров, представитель агентства Laurea Germania:
В 2014 году, когда были подписаны соглашения, так называемый Минск-2, они утратили юридическую силу с момента появления линий боевого соприкосновения. Но давайте не будем забывать, что в тот момент им это было очень важно. И несмотря на то, что Минск находился под санкциями, они прекрасно прилетели, побеседовали и достигли для себя удобного сценария.
А потом и госпожа в прошлом федеральный канцлер Ангела Меркель, и в прошлом Президент господин Франсуа Олланд признались открыто, что: да, подписывали, выступали якобы гарантами, потому что мы не хотели их исполнять. Мы хотели, в общем, дать Украине время на подготовку.
Теперь же однако официальный Минск выходит с предложением вновь остановить ужасные вещи. Так вот, любая инициатива, по-моему, должна встречаться с приветствием. Только она должна действительно теперь уже соблюдать все опасения с точки зрения безопасности.