«Пульт с красной кнопкой». Как Минск остался без советского ядерного арсенала

В недавнем прошлом казалось, что мир уже несколько раз подходил к опасной черте, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. А в какой точке мы находимся сейчас?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Путин никогда не держал пульт с красной кнопкой в руках, чтобы через несколько минут нажать на нее. Если только будет совершена агрессия против Беларуси и России, тогда будут использованы все методы борьбы. И ни в коем случае это не факт, что начнется с ядерного противостояния, с применения, допустим, тактического ядерного оружия. Если со стороны, к примеру, Запада, Польши, откуда происходит нападение на Беларусь, а у нас договор по защите Беларуси и России есть, то это не значит, что мы завтра применим ядерное оружие. Много же других методов, дипломатических и силовых методов, обычно оружие и так далее, тот же «Орешник» и прочее. Но никто не будет хвататься за ядерную кнопку. Но если угроза будет чрезвычайная, на то и существует это оружие, чтобы его применить. Точно так поступят и Соединенные Штаты Америки.

Как известно, впервые на грани ядерной войны мир оказался во время Карибского кризиса, а уже после начался поиск механизма, чтобы избежать такого столкновения. Одним из таких шагов стал Договор о нераспространении ядерного оружия, который вступил в силу 55 лет назад – 5 марта 1970 года, согласно которому вводился запрет на передачу оружия со стороны ядерного клуба. Беларусь присоединилась к этому договору в июле 1993-го. В ответ Великобритания, Россия и США предоставили нам гарантии безопасности, зафиксировав свои обязательства в Будапештском меморандуме, который запрещал введение любых санкций против стран, добровольно отказавшихся от ядерного оружия. В 1996-м из Беларуси были выведены 584 ракеты средней и меньшей дальности. Для сравнения: сегодня на территории всех европейских стран НАТО хранится около 150 единиц тактического ядерного оружия. Кроме того, наша страна лишилась новейших на тот момент «Тополей». Но уже буквально через год после вывода советского ядерного арсенала в ответ Минск получил те самые санкции, которых в теории не должно было быть. В реальности все выглядело иначе. Минск об этом до сих пор помнит. Санкции оставили глубокий след в нашей истории. А потому мы совершили акт справедливости и разместили в нашей стране ядерное оружие, но, нужно подчеркнуть, при этом ничего не нарушили. В том числе и Договор о нераспространении, так как пуск и целеуказание для ядерных боеприпасов осуществляет Москва.

Станислав Князев, доктор юридических наук, профессор:

Как и Советский Союз, впоследствии Россия и Беларусь всегда выражали свои мирные намерения, в отличие от агрессивного поведения западных стран. Поэтому в свое время был и заключен Договор о нераспространении ядерного оружия. К сожалению, это не помогло. Эти события и достаточно агрессивные заявления ведущих западных политиков по отношению к России, соответственно, по отношению к Беларуси (мы находимся в одном Союзном государстве), они нас очень настораживают и заставляют укреплять нашу обороноспособность. Премьер Польши предложил увеличить контингент НАТО на границах с Беларусью и Россией. Это прозвучало на специальном саммите лидеров стран Евросоюза, где в основном рассматривали вопросы Украины, но, как видим, не забыли и про Беларусь.