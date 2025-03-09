Хоменко: цель личных приёмов одна – решить проблемы людей в рамках законодательства

Сенаторы провели первый в 2025 году единый день приема граждан. Он прошел в Минской области в 22 населенных пунктах.

В Логойском районе проводил прием заместитель председателя Совета Республики. Спектр обращений от земельно-жилищных вопросов – семьи не могут сдать в эксплуатацию жилой дом, причем такой вопрос был не один – до помощи инвалидам и ремонту дорог. Шел разговор и о поддержке гражданских инициатив, что особенно актуально в Год благоустройства. Сергей Хоменко отметил, что личные приемы помогают изучить реальную обстановку по различным вопросам.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Личный прием – это, наверное, все-таки изучение той реальной обстановки, которая складывается у наших граждан по самым различным вопросам, работа с местными исполнительными органами власти, в части касающейся решения этих проблем. Ну, и решение на более высоком уровне. Люди, занимая активную жизненную позицию, приходят с инициативами, в том числе по внесению изменений, уточнений в нашу нормативно-правовую базу.

Каждое обращение специфичное. Каждый приходит со своей какой-то болью, проблемой. И цель одна – решить эту проблему в рамках законодательства Республики Беларусь. Составной частью системы является проведение выездного Президиума с участием руководства исполнительной власти области, с привлечением районов, председателей Советов районных депутатов. И на основе системного анализа делаются выводы о том, какая необходима помощь и какие необходимо мероприятия провести для того, чтобы решить те или иные, если они есть, конечно, системные вопросы, по каким-то направлениям социально-экономического развития региона.