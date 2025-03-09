Председатель Совета Республики рассказала о практической пользе личных приёмов граждан

Члены Совета Республики провели первый в 2025 году единый день приема граждан. Он прошел в Минской области в 22 населенных пунктах. По итогам апреля-декабря 2024 года и января 2025-го члены Совета Республики VIII созыва рассмотрели свыше 6,5 тысячи обращений. Более полутора тысяч раз встретились с трудовыми коллективами и провели свыше 700 личных приемов. В центральном регионе люди пришли к сенаторам с вопросами личного характера, проблемами в жилищно-коммунальной сфере, пенсионном обеспечении, здравоохранении и дорожном строительстве.

Председатель Совета Республики принимала людей в Борисове. Одна из заявительниц пришла с вопросом начисления пенсии, так как не все работодатели предоставили документы о размерах зарплаты. Проблема была адресована заместителю министра труда и социальной защиты для рассмотрения.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Одним из очень важных направлений в работе нашего Совета Республики является, конечно, приемы по личным вопросам и работа с обращениями граждан, которых у нас достаточно много. Нам люди пишут и по электронной почте, присылают письма. И выработали для себя такую форму, когда мы раз в квартал выезжаем в определенный регион нашей страны. Вот так мы были и в Витебской области, и в Гродненской области. Вот сейчас провели в Минской области прием по личным вопросам. Проводим единый день приема, а после этого на расширенном заседании Президиума Совета Республики подводим итоги. И, конечно, всякий раз мы анализируем, какие вопросы наиболее актуальны для той или иной области или для города Минска.

В этот раз я для себя сделала такой вывод, исходя из того, с какими вопросами обращались ко мне люди. В меньшей степени стали обращаться с вопросами, которые касаются жилищно-коммунального хозяйства. Это очень радует. Радует почему? Не потому, что мы не хотим с ними работать, а потому, что эти вопросы в большей степени решаются на местах местными органами власти. Еще, конечно, есть этот сегмент, он не уходит. Но вместе с тем я отметила, что появляются вопросы, с которыми люди сталкиваются в жизни. Но эти вопросы актуальны и для всех регионов нашей страны.

Например, раздел имущества при разводе, когда есть дети. И с такими вопросами обращаются достаточно часто. В последнее время не может нас не волновать эта проблема, которая касается воспитательного процесса в наших школах. Появились, к сожалению, такие обращения, когда дети по отношению к своим одноклассникам ведут себя неподобающим образом. И вот эта травля ребенка в классе – такие вопросы тоже есть. Семейные ценности, то, что сегодня люди приходят с предложениями, они абсолютно подготовлены, когда приходят на приемы, они знают все законы, они внимательно слушают нашего главу государства и цитируют его. То, что должны делать сегодня должностные лица в том или ином направлении и как они должны работать.

Эти приемы, конечно, взаимовыгодны на самом деле. Тогда, когда человек обращается, ты ему должен помочь, и если можешь помочь, помогаешь. Или ты, или те государственные органы, в которые в дальнейшем направляются эти обращения. Но с другой стороны, мы для себя делаем выводы, над какими вопросами мы должны еще работать более углубленно, работая над законопроектами.