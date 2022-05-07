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Заместитель спикера парламента Молдовы: лично я буду носить георгиевскую ленту, как делал это раньше

07 мая 2022 11:56
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Европу охватила странная эпидемия аллергии на День Победы над фашизмом. Чем ближе 9 Мая, тем активнее на Западе стараются высказать свое отношение к этому событию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Заместитель спикера парламента Молдовы: лично я буду носить георгиевскую ленту, как делал это раньше-1

В Польше к уничтожению приговорили более 60 памятников советским воинам. В Литве, Латвии и Эстонии запретили проводить любые праздничные мероприятия. Не удалось отменить празднование 9 Мая в Молдове.  

Там власти не решились запретить людям выйти на марши Победы. Но вне закона там оказалась георгиевская ленточка и даже песни военных лет. За них будут наказывать громадными штрафами. Но, несмотря на это, оппозиция в Молдове заявила, что подобный запрет является нарушением прав человека и свобод. 

Заместитель спикера парламента Молдовы: лично я буду носить георгиевскую ленту, как делал это раньше-4

Влад Батринча, заместитель спикера парламента Молдовы:
Мы выйдем на этот марш 9 Мая с ленточками, поскольку они не представляют угрозы общественному порядку или национальной безопасности. Мы обратились к гражданам и сказали им, что каждый должен принять собственное решение. Лично я буду носить георгиевскую ленту, как делал это раньше, и буду носить в последующие годы.  

Заместитель спикера парламента Молдовы: лично я буду носить георгиевскую ленту, как делал это раньше-7

День Победы в Молдове давно получил политическую окраску. Каждая партия старается получить от этой праздничной даты дивиденды и использовать марш Победы как площадку для агитации. Зачастую между ними вспыхивают стычки.  

# День Победы # Влад Батринча # Фотофакт

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