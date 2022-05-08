Размах теряет масштабы. Как Европа празднует День Победы?

8 мая – День победы в Европе. Ряд стран отмечают официальное принятие союзниками во Второй мировой войне безоговорочной капитуляции Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акт был подписан в 22:43 по центрально-европейскому времени, или в 00:43 по московскому, когда в СССР уже наступило 9 мая 1945-го. С каждым годом размах празднеств в ЕС теряет масштабы.

8 мая, например, власти Германии думают, как предотвратить различного рода столкновения и провокации. Только в Берлине заявлено около 50 различных мероприятий, так или иначе приуроченных к 77-летию со Дня освобождения Европы от нацистского господства. В полиции заявили, что на территории мемориалов и памятников вводится запрет на демонстрацию любой символики, которая может быть воспринята двояко.