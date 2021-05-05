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Прошла Украину, Польшу, Чехословакию, сейчас ей 100 лет. Знакомим с женщиной, которая спасала раненых в годы войны

05 мая 2021 14:54
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Новости Беларуси. Ветеранов Великой Отечественной войны поздравляют накануне Дня Победы в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Прошла Украину, Польшу, Чехословакию, сейчас ей 100 лет. Знакомим с женщиной, которая спасала раненых в годы войны-1

Любови Александровне Кормановской летом 2021 года исполнится 101 год. После окончания мединститута в 1943-м ее прикомандировали врачом к истребительно-противотанковому полку в Подмосковье. Вместе с его бойцами отправилась на фронт. Боевое крещение получила в Украине, где полк вступил в ожесточенные бои с врагом. Спасая раненых, не раз оказывалась на волосок от гибели.

Прошла Украину, Польшу, Чехословакию, сейчас ей 100 лет. Знакомим с женщиной, которая спасала раненых в годы войны-4

Вместе с бойцами Красной армии прошла Украину, Польшу, Чехословакию. Победу встретила на границе с Германией. Под звуки военного оркестра поблагодарить великую женщину собрались представители молодежной и ветеранской организаций Центрального района и местного военкомата.

Прошла Украину, Польшу, Чехословакию, сейчас ей 100 лет. Знакомим с женщиной, которая спасала раненых в годы войны-7

Любовь Кормановская, ветеран Великой Отечественной войны:
Такое поздравление – это впервые. Тяжелое было время, но наши воины молодцы. Они все пережили, а мы им помогали. Хорошо лечили их, и они быстро уходили из госпиталя в строй.

Прошла Украину, Польшу, Чехословакию, сейчас ей 100 лет. Знакомим с женщиной, которая спасала раненых в годы войны-10

Елизавета Уласевич, ученица гимназии № 3:
Я не могу поверить, что я вижу вживую человека, который прошел такое, чтобы сейчас я стояла здесь с мирным небом над своей головой. Поэтому я испытываю только положительные эмоции. К сожалению, становится грустно, что с каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше, но мы делаем все, что в наших силах, чтобы поздравить их и выразить нашу благодарность.

Прошла Украину, Польшу, Чехословакию, сейчас ей 100 лет. Знакомим с женщиной, которая спасала раненых в годы войны-13

К слову, дом, где живет Любовь Александровна, уникальный. В нем когда-то проживали пять Героев Советского Союза. Год назад в честь 75-летия Великой Победы здесь появился новый мурал и памятная табличка.

# Великая Отечественная война # общество # Любовь Кормановская # Елизавета Уласевич # Фотофакт

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