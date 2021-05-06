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Сразу несколько концертных площадок. Как в Солигорске будут праздновать 9 Мая?

06 мая 2021 14:08
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Новости Беларуси. Подготовка к 9 Мая продолжается в городах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Населенные пункты примеряют праздничный наряд.

Сразу несколько концертных площадок. Как в Солигорске будут праздновать 9 Мая?-1

Главные улицы и площади украшают многочисленными конструкциями и праздничными элементами. Например, вдоль главных дорожных артерий Солигорска установили флаговые композиции и декорации с символикой Дня Победы. Преобразить постарались каждый уголок шахтерской столицы.

К празднику потрудились и озеленители. Город украсили главным весенним символом Дня Победы – красными тюльпанами. Подготовку коммунальщики начали еще с начала весны.

Сразу несколько концертных площадок. Как в Солигорске будут праздновать 9 Мая?-4

Конюль Усеня, заместитель директора СГУПП «ЖКХ «Комплекс»:
При подготовке к 9 Мая были приведены в надлежащее состояние мемориальные доски, памятники, которые находятся на балансе нашего предприятия. Они располагаются не только на территории Солигорска, но и на территории Солигорского района. Мы обновили покраску мемориальных досок, убрали территорию памятников, в настоящее время ведутся работы по посадке цветов, по благоустройству. Также отремонтировали те памятники, которые пришли в негодность в силу погодных условий либо уже времени.

Сразу несколько концертных площадок. Как в Солигорске будут праздновать 9 Мая?-7

В праздничный день в Солигорске будут работать сразу несколько концертных площадок. Популярные произведения советских и белорусских композиторов о Великой Отечественной войне зазвучат в Парке четырех стихий и на главной площади города. Но начнется все по традиции с возложения цветов у мемориала советским воинам, партизанам и землякам.

# Великая Отечественная война # общество # Конюль Усеня # Фотофакт

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