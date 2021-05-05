«В какой-то степени даже мистическая». Чем закончилась история с орденом белорусского ветерана, который нашли в Израиле?

Трогательная церемония накануне 9 Мая в Солигорске. Орден Великой Отечественной войны II степени спустя десятилетия вернулся на родину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Награду нашего земляка, ветерана Ивана Алешкевича, передали его дочери – Галине Бородко. Орден был случайно найден в пустыне Израиля в ходе армейских учений солдатом израильской армии – Анатолием Ковалерчиком, уроженцем Бобруйска. После долгих поисковых работ удалось установить личность обладателя награды и вернуть семейную реликвию. Известно только, что после смерти отца орден на память забрал старший сын Ивана Алешкевича, который жил в Ташкенте. Каким образом награда попала в Израиль, остается загадкой.

Галина Бородко, дочь ветерана Великой Отечественной войны Ивана Алешкевича:

Только всего лишь один этот орден был за пределами нашей республики. И когда получила я известие, что нашли орден почему-то в Израиле, сначала было такое удивление, смятение.

Николай Борисевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

История очень необычная сама по себе, в какой-то степени даже мистическая. И по большому счету сейчас не совсем важно, как попал орден в Израиль, важно то, что у него есть своя судьба. Есть своя судьба у человека, и у этой награды тоже была своя судьба. И сегодня эти две судьбы воссоединились.