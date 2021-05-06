«Вытинанка сразу же запала мне в душу». 14-летняя школьница показала свою работу, которую оценили на республиканском конкурсе

Вероника Юхновец, ученица гимназии № 6:

Я занимаюсь вытинанкой на протяжении 6 лет, поэтому когда я начала заниматься этим творчеством, я была еще совсем ребенком и это было очень спонтанное решение. Несмотря на это, вытинанка сразу же запала мне в душу, мне, как вспыльчивому человеку, она помогает успокоить свои нервы и расслабиться.