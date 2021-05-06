«Вытинанка сразу же запала мне в душу». 14-летняя школьница показала свою работу, которую оценили на республиканском конкурсе

Новости Беларуси. Юная жительница Молодечно выиграла республиканский конкурс «Белорусская вытинанка», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Юная жительница Молодечно выиграла республиканский конкурс «Белорусская вытинанка», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
14-летняя Вероника Юхновец занимается в центре творчества детей и молодежи «Маладик». На конкурсе школьница представила работу «Дерево жизни».
В центре композиции – дуб. Он украшен традиционными орнаментами и изображениями зубров.
Жюри оценило работу дипломом первой степени, несмотря на высокую конкуренцию – участвовали около 50 человек со всей страны.
Вероника Юхновец, ученица гимназии № 6:
Я занимаюсь вытинанкой на протяжении 6 лет, поэтому когда я начала заниматься этим творчеством, я была еще совсем ребенком и это было очень спонтанное решение. Несмотря на это, вытинанка сразу же запала мне в душу, мне, как вспыльчивому человеку, она помогает успокоить свои нервы и расслабиться.
Ольга Маслова, руководитель объединения по интересам центра творчества детей и молодежи «Маладик»:
Нашаму калектыву ў наступным годзе будзе 20 гадоў, мы такі юбілей адзначым. Работаем у некалькіх накірунках – гэта выцінанка (выразанне з паперы), саламяная аплікацыя, саломапляценне. Спрабуем сябе ў другіх тэхніках, каб спалучаць выцінанку і іншыя віды.
Сейчас Вероника участвует в международном конкурсе детского и молодежного творчества. Итоги подведут в середине мая.