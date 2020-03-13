Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе

Новости Беларуси. 13 марта в Минздраве прокомментировали решение ограничить до 6 апреля все культурно-массовые и спортивные мероприятия с международной составляющей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот период только в Минске запланировано почти три десятка концертов. Отменят ли ивенты? И готовы ли организаторы вернуть стоимость билетов? «Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении Анастасия Ярощик-Корниенко убедилась в том, что концерты состоятся, но при определенных условиях.

С утра у кассира Галины Ивановны стандартный режим работы. Главное покупателю не растеряться в обширном концертном прайсе.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Сейчас попытаемся купить билет на концерт в начале апреля.

– Здравствуйте. Скажите пожалуйста, билет на Димаша можно еще купить?

– Да. Официально еще никакого не было распоряжения, что отменяется концерт.

Купить билет можно на все заявленные концерты. Единственная официальная отмена – авторский вечер Михаила Жванецкого, по состоянию здоровья артиста. В кассу вернули за три часа 13 билетов. Уверяют: это немного больше обычного.

– Стоимость билета возвращается полностью.

– На все концерты?

– Да. Кроме сервисного сбора.

Сразу деньги отдают не за все билеты. Некоторые организаторы собирают информацию о возвратах. Ситуация все-таки нестандартная, желающих отказаться от культурного похода немало. Но пока зритель решает идти или не идти, организаторы боятся остаться наедине со звездой и пустым залом. По законодательству они вправе вернуть от 75 до 100 % стоимости. Но если ивент отменен официально, гарантирован полный возврат средств.

Александр Образов, организатор концертов:

В данный момент мы ведем сбор заявок, чтобы понять, какой это объем. Потому что, сами понимаете, на данный момент отданы предоплаты артистам, площадкам, вложены деньги в рекламу, куплены авиабилеты. За все это заплачено.

С такой ситуацией белорусский шоу-бизнес столкнулся впервые. Кстати, концерты не страхуют от форс-мажоров. Противоречивая информация в интернете заставила организаторов поволноваться. Отменять международные концерты или оставить? А российские шоумены – это иностранцы?

После полудня в Минздраве расставили акценты. Рекомендовали перенести проведение массовых мероприятий с участием зарубежных звезд. Если все-таки проводить их, то только при условии обеспечения эпидбезопасности.

Инна Карабан, заместитель начальника отдела Министерства здравоохранения Беларуси:

Ограничение контактов среди посетителей мероприятия, то есть обеспечение расстояния как минимум метр между посетителями. Не допускать к мероприятиям кашляющих, чихающих лиц, либо они должны применять меры личной гигиены. Проведение всех дезинфекционных мероприятий. Если это спортивные какие-то мероприятия, то команды должны быть размещены отдельно друг от друга. «Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить» Ксения Скворцова решила вернуть билет еще задолго до эпидемиологической рекомендации Минздрава. Но группа, на концерт которой собиралась девушка, опередила ее решение и перенесла тур.

Так как его отменили (точнее, перенесут на какой-то неопределенный срок), я даже обрадовалась, потому что есть возможность не рисковать здоровьем и получить удовольствие. Так что на усмотрение организаторов, артистов и самого зрителя. Здесь главное уже следить за информацией и вовремя информировать друг друга об изменениях в афише. Желающих насладиться сегодня искусством тоже немало.