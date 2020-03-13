«То, что было у Радзивиллов в начале 20 века». В центре Несвижа планируют открыть музей хлеба с пекарней

Новости Беларуси. Музей хлеба планируют открыть в Несвиже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Музей хлеба планируют открыть в Несвиже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На месте закрытого здания молокозавода в центре города может появиться целый комплекс с пекарней, выставочным залом и кафе. Также здесь разместят учебный класс, где туристы смогут самостоятельно выпекать хлеб по рецептам семьи Радзивиллов.
Сергей Климов, директор музея-заповедника «Несвиж»:
Придуман такой проект «Музей хлеба» с тем, чтобы туристов вывести из замка в город. Чтобы они оставались в городе, не успевали за два часа посмотреть наши объекты, оставляли деньги для инфраструктуры. Музей делается не совсем обычный: он более современный, там будет современная экспозиция. Мы бы хотели сделать современную экспозицию по промышленному производству зерна – то, что было у Радзивиллов в начале 20 века, с теми технологиями.
Для музея уже приобретают уникальные экспонаты. Среди них – локомобиль или паровая машина. Подобная техника использовалась на предприятии Радзивиллов. В Беларуси такой машины пока нет нигде. От эскизов к строительству перейдут уже в 2021 году.