«То, что было у Радзивиллов в начале 20 века». В центре Несвижа планируют открыть музей хлеба с пекарней

Сергей Климов, директор музея-заповедника «Несвиж»:

Придуман такой проект «Музей хлеба» с тем, чтобы туристов вывести из замка в город. Чтобы они оставались в городе, не успевали за два часа посмотреть наши объекты, оставляли деньги для инфраструктуры. Музей делается не совсем обычный: он более современный, там будет современная экспозиция. Мы бы хотели сделать современную экспозицию по промышленному производству зерна – то, что было у Радзивиллов в начале 20 века, с теми технологиями.