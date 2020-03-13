Вернут 5000 билетов. «М.аrt.контакт-2020» в Могилёве отменяют

Новости Беларуси. В Могилеве в связи со сложившейся ситуацией отменили одно из главных международных театральных событий «М.аrt.контакт-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Рябцева, заместитель директора Могилевского областного драматического театра:

Конечно, как бы ни было это печально и для нас, организаторов, и для зрителей, но безопасность людей – превыше всего.