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Вернут 5000 билетов. «М.аrt.контакт-2020» в Могилёве отменяют

13 марта 2020 19:00
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Новости Беларуси. В Могилеве в связи со сложившейся ситуацией отменили одно из главных международных театральных событий «М.аrt.контакт-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вернут 5000 билетов. «М.аrt.контакт-2020» в Могилёве отменяют-1

Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе

Вернут 5000 билетов. В 9 из 11 стран участниц форума зарегистрированы вспышки COVID-19.

Вернут 5000 билетов. «М.аrt.контакт-2020» в Могилёве отменяют-4

Ирина Рябцева, заместитель директора Могилевского областного драматического театра:
Конечно, как бы ни было это печально и для нас, организаторов, и для зрителей, но безопасность людей – превыше всего.

Вернут 5000 билетов. «М.аrt.контакт-2020» в Могилёве отменяют-7

# Коронавирус # Культура # Ирина Рябцева # Фотофакт

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