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На какую дату перенесут концерт Николая Носкова во Дворце Республики?

13 марта 2020 18:58
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Новости Беларуси. Во Дворце Республики уже организовали так называемые уголки дезинфекции, медконтроль проходит и персонал. Но ставка на перенос концертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе

На какую дату перенесут концерт Николая Носкова во Дворце Республики?-1

На какую дату перенесут концерт Николая Носкова во Дворце Республики?-3

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:
Перенос концерта Николая Носкова, который был запланирован как раз в эти даты, в которые есть ограничения. Ориентировочная сейчас дата – это 30 мая. Мы сейчас ждем официального письма-подтверждения. В устном формате мы уже согласовали, ждем официального письма.

# Коронавирус # общество # Максим Приходовский # Фотофакт

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