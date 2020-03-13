На какую дату перенесут концерт Николая Носкова во Дворце Республики?

Новости Беларуси. Во Дворце Республики уже организовали так называемые уголки дезинфекции, медконтроль проходит и персонал. Но ставка на перенос концертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

Перенос концерта Николая Носкова, который был запланирован как раз в эти даты, в которые есть ограничения. Ориентировочная сейчас дата – это 30 мая. Мы сейчас ждем официального письма-подтверждения. В устном формате мы уже согласовали, ждем официального письма.