Отличники, победители олимпиад, спортсмены. В Администрации Президента и Комитете госконтроля школьникам вручили паспорта

Новости Беларуси. Хэштэг «раЗАм». Под таким лозунгом в 2020 году вручают паспорта 14-летним девушкам и юношам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционная акция «Мы – граждане Беларуси!», посвященная Дню Конституции, проходит по всей стране.

11 марта к ней присоединились в Администрации Президента и Комитете госконтроля. Главный документ получили 32 человека. Это отличники учебы, призеры спортивных соревнований, победители олимпиад. В Минск они приехали из разных уголков республики. О мгновении, которое запомнится надолго, в репортаже Дмитрия Бояровича. В свои 14 лет Дима «звезда» школы. Парень выиграл олимпиаду по русскому языку и географии. И стал единственным, кого пригласили в Минск из Скиделя. Паспорт, врученный ему только что, держит с волнением. «Горд, что меня одного выбрали из моего города». В Администрации Президента вручили паспорта школьникам

В Администрации Президента сегодня вручили паспорта еще 19 ребятам. Это отличники учебы, активисты, спортсмены. Школьники представляют всю Беларусь: Слоним, Речица, Ветка, Миоры, Ивацевичи… Многие в Минск приехали впервые. Документы, что особо приятно, дети получили из рук Игоря Сергеенко. Кстати, кроме паспорта каждому в подарок достался и флаг Беларуси.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

После получения паспортов ребят ждала полноценная экскурсия по Музею современной белорусской государственности. Дети узнали много нового о своей стране. Ну а кое-кого сегодня ждали в Комитете госконтроля. 12 школьников получили паспорта из рук председателя КГК. На встрече присутствовали и сотрудники ведомства. Это целый зал. А после церемонии ребята сделали совместное фото с Леонидом Анфимовым.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Эти молодые люди рано или поздно придут нам на смену и возьмут бразды правления государством в свои руки. Поэтому они должны уже с юных лет воспринимать себя полноценными гражданами Республики Беларусь и ощущать, что на них сегодня действительно возлагаются большие надежды.

Надежда Яцевич, учащаяся ГУО «Гимназия № 23 г. Минска»:

Я атрымала пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. Гэта вялікі гонар. Быць грамадзянінам – значыць несці адказнасць усё сваё жыццё. Адказнасць за сябе, сваю сям“ю, свой горад і сваю краіну. Акции «Мы – граждане Беларуси» 15 лет. За это время она объединила более 4 тысяч юных белорусов. Дети получают паспорта от руководителей исполнительной и законодательной власти, общественных деятелей. Накануне же, в день старта акции, 25 школьников побывали во Дворце Независимости. Паспорта им вручил Президент. «Идите вперёд к выбранной цели, никогда не сдавайтесь». Александр Лукашенко вручил паспорта юным гражданам Беларуси

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Впечатления ребят переполняют. Они приезжают домой, рассказывают родителям, своим сверстникам. Здорово, что у нас есть такой проект, есть такая традиция. Гражданин – это звучит не только почетно, но и, конечно же, ответственно. Ребята это понимают. Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция