Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция

Новости Беларуси. 25 школьников из разных уголков страны 10 марта были приглашены во Дворец Независимости, чтобы здесь получить свои паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Событие, которое вполне можно считать первым шагом во взрослую жизнь. И событие, что наверняка оставит след в их памяти: ведь главный документ ребятам вручал сам Президент.

Вообще встречи, которые обычно организуют во Дворце Независимости для детей всегда лишены официального пафоса и проходят в непринужденной атмосфере. Не стал исключением и этот раз. Глава государства много шутил, но при этом говорил с молодыми людьми об очень серьезных вещах, например, таких как любовь к Родине или право на достойное будущее. О наиболее интересных моментах встречи – Екатерина Жилянина.

Екатерина Жилянина, корреспондент:

Такие церемонии в преддверии Дня Конституции стали традицией. Талантливые, увлеченные, активные и успешные… Школьники с выдающимися результатами в учебе, спорте или в общественной жизни получают паспорта из рук Президента.

Больше двух десятков юных белорусов. Они впервые во Дворце Независимости, но рассмотреть интерьеры Дворца еще успеют – во время экскурсии.





Дарья Шармило, учащаяся средней школы (Хотыничи):

Нам будут вручать паспорта, мы становимся гражданами Республики Беларусь полноценными.

Перед церемонией – небольшая репетиция. В этот волнительный момент все должно быть слаженно и торжественно. Они здесь, потому что готовы справиться не только с волнением. Молодым и целеустремленным, им многое по плечу.

И рукопожатие Президента в тот самый ответственный момент – это импульс для успешного старта.

Момент, кстати, важный не только для каждого из этих школьников, но и для страны. Они родились в государстве, главная ценность которого – человек. От человеческого потенциала зависят и перспективы страны. Так что будущее Беларуси в том числе и в их руках.

«Идите вперёд к выбранной цели, никогда не сдавайтесь». Александр Лукашенко вручил паспорта юным гражданам Беларуси Лауреаты музыкальных конкурсов, призеры международных спортивных соревнований, победители школьных олимпиад, в зале есть и КВНщики, и фотографы, и волонтеры. Полина приехала из Бобруйска, она меломан, занимается музыкой, любит Баха и фортепиано.

Полина Гаврик, учащаяся гимназии №1 (Бобруйск):

Собираюсь поступить в музыкальное училище в Минске. Мои родители также являются музыкантами, и я решила пойти по их стопам.

Во время экскурсии – знакомство с Дворцом Независимости, его историей. За годы существования он уже не раз становился центром внимания мировой общественности. Уже оброс своими легендами, есть здесь и достопримечательные места для обязательных фото.

Алина Докучаева, учащаяся средней школы №11 (Солигорск):

Было очень интересно, красиво. Дворец Независимости очень красив. Эмоции переполняют просто.

Евгений Прохоренко, учащийся средней школы №67 (Гомель):

Прежде всего бросается в глаза герб, флаг. Я тут в первый раз, мне очень понравилось. Из разных стран приезжали к Президенту, проводились мероприятия, встречи глав государств.