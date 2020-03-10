Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция
Новости Беларуси. 25 школьников из разных уголков страны 10 марта были приглашены во Дворец Независимости, чтобы здесь получить свои паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Событие, которое вполне можно считать первым шагом во взрослую жизнь. И событие, что наверняка оставит след в их памяти: ведь главный документ ребятам вручал сам Президент.
Вообще встречи, которые обычно организуют во Дворце Независимости для детей всегда лишены официального пафоса и проходят в непринужденной атмосфере. Не стал исключением и этот раз. Глава государства много шутил, но при этом говорил с молодыми людьми об очень серьезных вещах, например, таких как любовь к Родине или право на достойное будущее.
О наиболее интересных моментах встречи – Екатерина Жилянина.
Екатерина Жилянина, корреспондент:
Такие церемонии в преддверии Дня Конституции стали традицией. Талантливые, увлеченные, активные и успешные… Школьники с выдающимися результатами в учебе, спорте или в общественной жизни получают паспорта из рук Президента.
Больше двух десятков юных белорусов. Они впервые во Дворце Независимости, но рассмотреть интерьеры Дворца еще успеют – во время экскурсии.
Дарья Шармило, учащаяся средней школы (Хотыничи):
Нам будут вручать паспорта, мы становимся гражданами Республики Беларусь полноценными.
Перед церемонией – небольшая репетиция. В этот волнительный момент все должно быть слаженно и торжественно. Они здесь, потому что готовы справиться не только с волнением. Молодым и целеустремленным, им многое по плечу.
И рукопожатие Президента в тот самый ответственный момент – это импульс для успешного старта.
Момент, кстати, важный не только для каждого из этих школьников, но и для страны. Они родились в государстве, главная ценность которого – человек. От человеческого потенциала зависят и перспективы страны. Так что будущее Беларуси в том числе и в их руках.
«Идите вперёд к выбранной цели, никогда не сдавайтесь». Александр Лукашенко вручил паспорта юным гражданам Беларуси
Лауреаты музыкальных конкурсов, призеры международных спортивных соревнований, победители школьных олимпиад, в зале есть и КВНщики, и фотографы, и волонтеры.
Полина приехала из Бобруйска, она меломан, занимается музыкой, любит Баха и фортепиано.
Полина Гаврик, учащаяся гимназии №1 (Бобруйск):
Собираюсь поступить в музыкальное училище в Минске. Мои родители также являются музыкантами, и я решила пойти по их стопам.
Во время экскурсии – знакомство с Дворцом Независимости, его историей. За годы существования он уже не раз становился центром внимания мировой общественности. Уже оброс своими легендами, есть здесь и достопримечательные места для обязательных фото.
Алина Докучаева, учащаяся средней школы №11 (Солигорск):
Было очень интересно, красиво. Дворец Независимости очень красив. Эмоции переполняют просто.
Евгений Прохоренко, учащийся средней школы №67 (Гомель):
Прежде всего бросается в глаза герб, флаг. Я тут в первый раз, мне очень понравилось. Из разных стран приезжали к Президенту, проводились мероприятия, встречи глав государств.
На память о торжественном моменте останутся не только фотографии и воспоминания. От Президента каждый из юных гостей получил подарок.