День расписан по минутам. Как обучают слуцких кадетов, которые победили на слёте патриотов в Перми

Новости Беларуси. Команда Минского областного кадетского училища стала победителем Международного слета юных патриотов в Перми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Команда Минского областного кадетского училища стала победителем Международного слета юных патриотов в Перми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В конкурсе приняли участие около 700 юношей и девушек из России, Казахстана, Армении и Беларуси. Участники соревновались в интеллектуальных конкурсах, собирали оружие на время, а также жили в палаточных лагерях.
О воле к победе – в видеоматериале Ольги Шерстневой.