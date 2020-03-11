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В Минском зоопарке стартует конкурс на лучший скворечник. Для каких птиц стоит сделать дом?

11 марта 2020 18:19
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Новости Беларуси. Минский зоопарк объявил конкурс на лучший скворечник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минском зоопарке стартует конкурс на лучший скворечник. Для каких птиц стоит сделать дом?-1

Принести свой самодельный приют для пернатых можно до 25 марта. Домик для птиц должен быть сооружен из натуральных и безопасных материалов. Над одним скворечником может трудиться до трех человек.

Церемония награждения лучших работ состоится в Международный день птиц – 1 апреля. Все скворечники будут ожидать пернатых новоселов на центральной аллее зоопарка.

В Минском зоопарке стартует конкурс на лучший скворечник. Для каких птиц стоит сделать дом?-4

Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
Лучше всего делать скворечники для маленьких птиц, которые нуждаются в убежище, которых могут обидеть другие более большие, серьезные птицы.

В Минском зоопарке стартует конкурс на лучший скворечник. Для каких птиц стоит сделать дом?-7

# Зоопарк # общество # Ирина Климчук # Фотофакт

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