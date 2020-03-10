«Идите вперёд к выбранной цели, никогда не сдавайтесь». Александр Лукашенко вручил паспорта юным гражданам Беларуси
Новости Беларуси. «Мы – граждане Беларуси». В стране стартовала одна из самых масштабных национальных акций, приуроченная ко Дню Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начало ей положила торжественная церемония в резиденции Президента, где глава государства лично вручил паспорта юным белорусам. Во Дворец Независимости, который стал символом белорусской государственности и суверенитета, пригласили 25 юношей и девушек со всех регионов страны.
В свои юные годы ребята успели отличиться не только в учебе, но и в спорте, в общественной жизни. Ими гордятся родители, школа и вся страна. Как заслуженный подарок – экскурсия во Дворец Независимости и возможность получить один из главных документов из рук Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаю, что вы уже добились определенных успехов в учебе, спорте, общественных делах. Это замечательно, вы просто молодцы. Хочу сказать для всех: вы представляете все наше государство. Здесь маленькие, а после вручения паспорта уже будете не маленькими, а взрослыми. Но тем не менее вы еще малыши, вы будущее нашей страны из всех областей, всех регионов нашей компактной Беларуси.
Я уверен: самые большие победы у вас еще впереди. При этом государство позаботилось, чтобы перед вами были открыты все дороги. И только от личной целеустремленности, упорства и трудолюбия зависит, каких высот вы и ваши сверстники сможете достичь в будущем.
Я добавляю: ваши сверстники, потому что вы просто, еще раз хочу сказать, молодцы, потому что попасть во Дворец Независимости на встречу с Президентом из миллионов людей. Надо было этого добиться, надо было заслужить. Еще раз говорю: случайных здесь нет людей. Здесь люди, которые умеют трудиться и показывать пример другим и вести за собой других.
Идите вперед к выбранной цели, никогда не сдавайтесь и, самое главное, никогда ничего и никого не бойтесь. Верьте в себя, верьте, что если вы идете вперед, вам обязательно помогут и обязательно, как правило, на вашей родной земле, в вашей Беларуси.
Я желаю вам крепкого здоровья и, самое главное, успехов в ваших будущих делах. И самое главное – добра и мира всем вам!
Хэштэг «раЗАм». Где и как будут вручать паспорта юным белорусам в 2020 году
После торжественной части и экскурсии по Дворцу Независимости на память о встрече ребятам вручили сладкие подарки от имени главы государства.