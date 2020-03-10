«Идите вперёд к выбранной цели, никогда не сдавайтесь». Александр Лукашенко вручил паспорта юным гражданам Беларуси

Новости Беларуси. «Мы – граждане Беларуси». В стране стартовала одна из самых масштабных национальных акций, приуроченная ко Дню Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начало ей положила торжественная церемония в резиденции Президента, где глава государства лично вручил паспорта юным белорусам. Во Дворец Независимости, который стал символом белорусской государственности и суверенитета, пригласили 25 юношей и девушек со всех регионов страны.

В свои юные годы ребята успели отличиться не только в учебе, но и в спорте, в общественной жизни. Ими гордятся родители, школа и вся страна. Как заслуженный подарок – экскурсия во Дворец Независимости и возможность получить один из главных документов из рук Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаю, что вы уже добились определенных успехов в учебе, спорте, общественных делах. Это замечательно, вы просто молодцы. Хочу сказать для всех: вы представляете все наше государство. Здесь маленькие, а после вручения паспорта уже будете не маленькими, а взрослыми. Но тем не менее вы еще малыши, вы будущее нашей страны из всех областей, всех регионов нашей компактной Беларуси. Я уверен: самые большие победы у вас еще впереди. При этом государство позаботилось, чтобы перед вами были открыты все дороги. И только от личной целеустремленности, упорства и трудолюбия зависит, каких высот вы и ваши сверстники сможете достичь в будущем.