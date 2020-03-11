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«Горд, что меня одного выбрали из моего города». В Администрации Президента вручили паспорта школьникам

11 марта 2020 11:37
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Новости Беларуси. Шаг во взрослую жизнь. Лучшим школьникам Беларуси вручили паспорта. Торжественная церемония прошла в Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Горд, что меня одного выбрали из моего города». В Администрации Президента вручили паспорта школьникам -1

Сюда приехали 20 ребят. Это отличники учёбы, призёры спортивных соревнований, победители олимпиад. Для большинства поездка в Минск стала первой.

«Горд, что меня одного выбрали из моего города». В Администрации Президента вручили паспорта школьникам -4

«Горд, что меня одного выбрали из моего города». В Администрации Президента вручили паспорта школьникам -6

Документы дети получили из рук главы Администрации. Игорь Сергеенко пожелал им оставаться людьми, невзирая на будущие звания и должности. После церемонии для школьников провели экскурсию по Музею современной белорусской государственности. Кстати, кроме паспорта, каждому в подарок достался и флаг Беларуси. 

Ангелина Кот, учащаяся ГУО «Средняя школа №3 г. Ивацевичи»:
Мои родители рады и гордятся мной, что мне в торжественной обстановке в Минске вручили важный документ. Это важно для меня.

«Горд, что меня одного выбрали из моего города». В Администрации Президента вручили паспорта школьникам -9



Дмитрий Мышко, учащийся ГУО «Средняя школа №1 г. Скиделя»:
Я горд, что меня одного выбрали из моего города. Я горжусь очень сильно своей страной, потому что она независимая. Я ее люблю.

«Горд, что меня одного выбрали из моего города». В Администрации Президента вручили паспорта школьникам -11



Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Школьники, которые приехали из разных регионов страны, лучшие на данном этапе и в учебе, и в общественной жизни, и в спорте. За такими молодыми ребятами, нашими детьми, будущее нашей страны. И наша страна такими людьми прирастает.

Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция

«Горд, что меня одного выбрали из моего города». В Администрации Президента вручили паспорта школьникам -14

Акция «Мы – граждане Беларуси» продлится до конца недели. Она уже объединила более 4 тысяч юных белорусов. В пятницу вручения паспортов пройдут в Совете Республики. А 15 марта – в День Конституции – в Конституционном суде. 

# Документы # общество # Ангелина Кот # Дмитрий Мышко # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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