«Горд, что меня одного выбрали из моего города». В Администрации Президента вручили паспорта школьникам

Новости Беларуси. Шаг во взрослую жизнь. Лучшим школьникам Беларуси вручили паспорта. Торжественная церемония прошла в Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда приехали 20 ребят. Это отличники учёбы, призёры спортивных соревнований, победители олимпиад. Для большинства поездка в Минск стала первой.

Документы дети получили из рук главы Администрации. Игорь Сергеенко пожелал им оставаться людьми, невзирая на будущие звания и должности. После церемонии для школьников провели экскурсию по Музею современной белорусской государственности. Кстати, кроме паспорта, каждому в подарок достался и флаг Беларуси.





Ангелина Кот, учащаяся ГУО «Средняя школа №3 г. Ивацевичи»:

Мои родители рады и гордятся мной, что мне в торжественной обстановке в Минске вручили важный документ. Это важно для меня.





Дмитрий Мышко, учащийся ГУО «Средняя школа №1 г. Скиделя»:

Я горд, что меня одного выбрали из моего города. Я горжусь очень сильно своей страной, потому что она независимая. Я ее люблю.





Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Школьники, которые приехали из разных регионов страны, лучшие на данном этапе и в учебе, и в общественной жизни, и в спорте. За такими молодыми ребятами, нашими детьми, – будущее нашей страны. И наша страна такими людьми прирастает.