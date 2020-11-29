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Откуда появилась фейковая новость о враче из могилёвской больницы и кому это выгодно?

29 ноября 2020 17:50
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Новости Беларуси. Визит Александра Лукашенко в 6-ю больницу да в такое время, когда вторая волна пандемии бушует во всем мире – конечно, мимо не могли пройти оппоненты. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
Буквально через пару часов после первых публикаций Telegram-каналы забурлили: «А пациенты-то ненастоящие!», «Очередная постанова». И все в таком же духе. Как и водится, предположение, а не новость – это важно – опубликовал один канал, пост тут же репостнули десятки сочувствующих.

Канал-первоисточник – те самые «Белые Халаты. News» – свою новость проверили и тут же приписали: врач из Могилева похож на пациента в больнице в Минске, но... Он весь день был на работе, то есть в Могилеве!

Откуда появилась фейковая новость о враче из могилёвской больницы и кому это выгодно?-1

Как водится, написано все как бы невзначай... мимоходом. Не вынесено в заголовок, например «мы ошиблись». Зачем? Это же информационная война, в ней все методы хороши.

Спустя время эту «новость» про якобы подставных пациентов сочувствующие Telegram-каналы удалили. Стыдно же так палиться. Правда, осадочек-то остался…

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# Интернет # общество # Александр Лукашенко # Евгений Поболовец # Сергей Батовский # Фотофакт

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