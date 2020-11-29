Откуда появилась фейковая новость о враче из могилёвской больницы и кому это выгодно?

Новости Беларуси. Визит Александра Лукашенко в 6-ю больницу да в такое время, когда вторая волна пандемии бушует во всем мире – конечно, мимо не могли пройти оппоненты. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Буквально через пару часов после первых публикаций Telegram-каналы забурлили: «А пациенты-то ненастоящие!», «Очередная постанова». И все в таком же духе. Как и водится, предположение, а не новость – это важно – опубликовал один канал, пост тут же репостнули десятки сочувствующих.

Канал-первоисточник – те самые «Белые Халаты. News» – свою новость проверили и тут же приписали: врач из Могилева похож на пациента в больнице в Минске, но... Он весь день был на работе, то есть в Могилеве!