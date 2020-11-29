Курочкина, Провалинская-Корольчик и Булыгин. Что говорят белорусские спортсмены, которые первыми подписали открытое письмо?
Новости Беларуси. На неделе было много шума в сети из-за открытого письма белорусских спортсменов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Его опубликовали на сайтах Минспорта и Национального олимпийского комитета.
В письме спортсмены открыто говорят, что спорт не должен быть связан с политикой и что их голос – это голос настоящего спортивного сообщества страны.
В числе первых обращение подписали олимпийские чемпионы Александр Масейков (гребля на байдарках и каноэ), Алексей Абалмасов (гребля на байдарках и каноэ), Янина Провалинская-Корольчик (толкание ядра), Екатерина Карстен (гребля академическая), Сергей Булыгин (биатлон).
Александр Барауля об открытом письме белорусских спортсменов: «Труды и старания не должны пропасть»
Янина Провалинская-Корольчик, олимпийская чемпионка в толкании ядра:
Спортсмен должен чисто сосредотачиваться на тренировках – вот та самая главная цель – и представлять нашу страну. Хочется, чтобы больше, наверное, поднимались на пьедестал наши спортсмены, звучал наш гимн и поднимался флаг в честь нашей страны, Республики Беларусь.
Александр Масейков: «Каждый человек, который выступает на Олимпийских играх, хочет выступать под флагом своей страны»
Сергей Булыгин, олимпийский чемпион по биатлону:
Главное, чтобы извне никто нам не мешал планомерно готовиться к чемпионату мира, к Олимпийским играм.
Мнение Александра Медведя по поводу открытого письма спортсменов Беларуси
Ирина Курочкина, чемпионка Европы, бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе:
У меня задача – готовиться, тренироваться и выступать на соревнованиях. Вот моя цель и задача.