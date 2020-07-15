Точки переплетения «семи ветров» и песни, которые вы давно не слышали. Какие сюрпризы готовят к открытию «Славянского базара»

Новости Беларуси. До главного музыкального события этого лета остается менее суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 июля прозвучат фанфары XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральной локацией традиционно будет Летний амфитеатр. Все мероприятия форума пройдут только на открытых площадках. Гостей ждут выставки, спектакли, задействуют даже небо города. Как? Об этом и не только – Кристина Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент СТВ:

Не изменяя традициям, город на Двине заряжен васильковым настроением и встречает на музыкальной ноте. Но, как говорится, встречают-то по одежке. В нашем случае – это аккредитация. «Сделать фотографию неба Витебска». Несколько способов, как поучаствовать в фэсте «На семи ветрах» на «Славянском базаре»

Такие кадры обычно остаются, что называется, в кулуарах. А ведь это еще одна деталь, которая объединяет причастных. Да и здесь не скрывают: обстоятельство года 2020 (вирус) на количестве, а уж тем более на качестве не сказалось.

Ксения Галецкая, обладательница Гран-при XVII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019»:

Я приехала в Витебск, уже всё узнаю. Такая огромная ностальгия, соскучилась по тем временам. Очень рада, что меня позвали сюда вести детский конкурс. Главное – получать огромное удовольствие от того, что ты находишься на этой прекрасной сцене, в этом прекрасном городе, на таком прекрасном фестивале. И когда ты будешь ощущать это наслаждение, всё будет тогда классно.

Анастасия Ляховская, сотрудник службы аккредитации Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

На сегодняшний день у нас около 1500 людей. Все активно идут, фотографируются, мы делаем аккредитацию. Это будет и технический персонал, и пресса, и участники фестиваля.

Именитые артисты и делегации уже вовсю прибывают в город на Двине. Правда, есть одна особенность: зрители в 2020 году не смогут дарить кумирам цветы, зато исполнители, как всегда, готовы дарить песни и эмоции.

Александр Солодуха на саундчеке. Он отнюдь не гость – друг фестиваля, ощутивший на себе, что здесь «слаще всех наград – любовь», как и заведено в его песне. Кристина Федорович:

Знаю, что у вас будет что-то необычное на открытии, премьера. Может быть немного приоткроете завесу тайны?

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:

Да, будет песня, которую пел один автор-исполнитель, певец, поэт, композитор. 30 лет назад мы с ним здесь встретились в Витебске, общались всего 3 минуты. И вот я решил спеть эту песню, 30 лет спустя. А что это будет – увидите в прямом эфире.

16 июля улицы Витебска станут точкой переплетения «семи ветров»: музыки, театра, перфоманса, хореографии, фаер-шоу, поэзии и изобразительного искусства. Все завесы тайны приоткроются через считанные часы. Единственной печалью организаторов стала невозможность провести в 2020 году уже полюбившуюся акцию «Поцелуй на ветру», но и здесь нашли альтернативу.

Кристина Федорович:

Яркое открытие «Славянского базара» пройдет здесь 16 июля. А мы время зря не теряем и присоединяемся к флешмобу.