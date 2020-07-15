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Точки переплетения «семи ветров» и песни, которые вы давно не слышали. Какие сюрпризы готовят к открытию «Славянского базара»

15 июля 2020 23:23
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Новости Беларуси. До главного музыкального события этого лета остается менее суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 июля прозвучат фанфары XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Точки переплетения «семи ветров» и песни, которые вы давно не слышали. Какие сюрпризы готовят к открытию «Славянского базара»-1

Центральной локацией традиционно будет Летний амфитеатр. Все мероприятия форума пройдут только на открытых площадках.

Гостей ждут выставки, спектакли, задействуют даже небо города. Как? Об этом и не только – Кристина Федорович.

Точки переплетения «семи ветров» и песни, которые вы давно не слышали. Какие сюрпризы готовят к открытию «Славянского базара»-4

Кристина Федорович, корреспондент СТВ:
Не изменяя традициям, город на Двине заряжен васильковым настроением и встречает на музыкальной ноте. Но, как говорится, встречают-то по одежке. В нашем случае – это аккредитация.

«Сделать фотографию неба Витебска». Несколько способов, как поучаствовать в фэсте «На семи ветрах» на «Славянском базаре»

Точки переплетения «семи ветров» и песни, которые вы давно не слышали. Какие сюрпризы готовят к открытию «Славянского базара»-7

Точки переплетения «семи ветров» и песни, которые вы давно не слышали. Какие сюрпризы готовят к открытию «Славянского базара»-9

Такие кадры обычно остаются, что называется, в кулуарах. А ведь это еще одна деталь, которая объединяет причастных. Да и здесь не скрывают: обстоятельство года 2020 (вирус) на количестве, а уж тем более на качестве не сказалось.

Точки переплетения «семи ветров» и песни, которые вы давно не слышали. Какие сюрпризы готовят к открытию «Славянского базара»-12

Ксения Галецкая, обладательница Гран-при XVII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019»:
Я приехала в Витебск, уже всё узнаю. Такая огромная ностальгия, соскучилась по тем временам. Очень рада, что меня позвали сюда вести детский конкурс. Главное – получать огромное удовольствие от того, что ты находишься на этой прекрасной сцене, в этом прекрасном городе, на таком прекрасном фестивале. И когда ты будешь ощущать это наслаждение, всё будет тогда классно.

Точки переплетения «семи ветров» и песни, которые вы давно не слышали. Какие сюрпризы готовят к открытию «Славянского базара»-15

Анастасия Ляховская, сотрудник службы аккредитации Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
На сегодняшний день у нас около 1500 людей. Все активно идут, фотографируются, мы делаем аккредитацию. Это будет и технический персонал, и пресса, и участники фестиваля.

Точки переплетения «семи ветров» и песни, которые вы давно не слышали. Какие сюрпризы готовят к открытию «Славянского базара»-18

Именитые артисты и делегации уже вовсю прибывают в город на Двине. Правда, есть одна особенность: зрители в 2020 году не смогут дарить кумирам цветы, зато исполнители, как всегда, готовы дарить песни и эмоции.

Точки переплетения «семи ветров» и песни, которые вы давно не слышали. Какие сюрпризы готовят к открытию «Славянского базара»-21

Александр Солодуха на саундчеке. Он отнюдь не гость – друг фестиваля, ощутивший на себе, что здесь «слаще всех наград – любовь», как и заведено в его песне.

Кристина Федорович:
Знаю, что у вас будет что-то необычное на открытии, премьера. Может быть немного приоткроете завесу тайны?

Точки переплетения «семи ветров» и песни, которые вы давно не слышали. Какие сюрпризы готовят к открытию «Славянского базара»-24

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:
Да, будет песня, которую пел один автор-исполнитель, певец, поэт, композитор. 30 лет назад мы с ним здесь встретились в Витебске, общались всего 3 минуты. И вот я решил спеть эту песню, 30 лет спустя. А что это будет – увидите в прямом эфире.

Точки переплетения «семи ветров» и песни, которые вы давно не слышали. Какие сюрпризы готовят к открытию «Славянского базара»-27

16 июля улицы Витебска станут точкой переплетения «семи ветров»: музыки, театра, перфоманса, хореографии, фаер-шоу, поэзии и изобразительного искусства. Все завесы тайны приоткроются через считанные часы. Единственной печалью организаторов стала невозможность провести в 2020 году уже полюбившуюся акцию «Поцелуй на ветру», но и здесь нашли альтернативу.

Точки переплетения «семи ветров» и песни, которые вы давно не слышали. Какие сюрпризы готовят к открытию «Славянского базара»-30

Кристина Федорович:
Яркое открытие «Славянского базара» пройдет здесь 16 июля. А мы время зря не теряем и присоединяемся к флешмобу.

Точки переплетения «семи ветров» и песни, которые вы давно не слышали. Какие сюрпризы готовят к открытию «Славянского базара»-33

Организаторы предлагают установить рекорд. Для этого надо сделать фотографию на фоне облаков, воздушных шаров или фейерверка. А он обещает быть зрелищным, как и сам фестиваль.

# Славянский базар в Витебске-2020 # Культура # Кристина Федорович # Ксения Галецкая # Анастасия Ляховская # Александр Солодуха # Фотофакт

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