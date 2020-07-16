Глеб Лапицкий: «Славянский базар» в этом году – это и Куба, и Канада, и Турция, Италия»

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

«Славянский базар» в этом году – это и Куба, и Канада, и Турция, и Италия. «Славянский базар» в этом году – это 23 страны. Те открытые площадки, которые мы реализуем впервые в этом году – это начиная от ночных кинопоказов и заканчивая большим, огромным фестивалем автозвука в Парке «Мазурино». Надо просто открыть, посмотреть и обязательно везде присутствовать. И те 7 грандиозных гала-концертов, которые пройдут на главной сценической площадке в Летнем амфитеатре, которые собрали на этих всех программах огромное количество звезд. И те звезды, которые были заявлены, они все приехали в Витебск. Более 4 тысяч участников в этом году принимают участие в «Славянском базаре».