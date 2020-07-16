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Глеб Лапицкий: «Славянский базар» в этом году – это и Куба, и Канада, и Турция, Италия»

16 июля 2020 10:30
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Новости Беларуси. 16 июля на сцене Летнего амфитеатра состоится торжественная церемония открытия Международного фестиваля «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Глеб Лапицкий: «Славянский базар» в этом году – это и Куба, и Канада, и Турция, Италия»-1

Всего же участие в фестивале примут около четырёх тысяч человек. Это артисты, журналисты, работники сервисных служб из 23 стран.  

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Глеб Лапицкий: «Славянский базар» в этом году – это и Куба, и Канада, и Турция, Италия»-4

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:   
«Славянский базар» в этом году – это и Куба, и Канада, и Турция, и Италия. «Славянский базар» в этом году – это 23 страны. Те открытые площадки, которые мы реализуем впервые в этом году – это начиная от ночных кинопоказов и заканчивая большим, огромным фестивалем автозвука в Парке «Мазурино». Надо просто открыть, посмотреть и обязательно везде присутствовать. И те 7 грандиозных гала-концертов, которые пройдут на главной сценической площадке в Летнем амфитеатре, которые собрали на этих всех программах огромное количество звезд. И те звезды, которые были заявлены, они все приехали в Витебск. Более 4 тысяч участников в этом году принимают участие в «Славянском базаре».

Глеб Лапицкий: «Славянский базар» в этом году – это и Куба, и Канада, и Турция, Италия»-7

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Карнавал уличного искусства, фан-встречи с любимыми артистами, ночные кинопоказы, автопробег и конкурсы мастеров и ремесленников это далеко не полный список событий, которые организаторы подготовили для гостей «Славянки». Насыщенная программа в ближайшие четыре дня ожидается и на сценических площадках.    

# Славянский базар в Витебске-2020 # Культура # Глеб Лапицкий # Фотофакт

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