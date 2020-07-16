«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

Новости Беларуси. Более 600 образцов обуви сезона «Весна-лето – 2021» представили дизайнеры «Марко», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из этого числа выберут лучшие образцы, которые начнут массово производить на предприятиях холдинга. Об этом говорили на художественно-техническом совете.

Тренд этого сезона – универсальность и комфорт по доступной цене. В такие рамки дизайнеров поставила мировая пандемия. Впрочем, испытание стало лишь очередным шагом к самосовершенствованию. Анастасия Бут продолжит тему.

Мода на протяжении многих лет неизбежно отражает настроения и события, которые задают курс на современность. Всемирная пандемия тому очередное подтверждение. Большинство людей стали выбирать более практичную обувь, констатирует ведущий производитель этого товара в Беларуси – компания «Марко». А дизайнеры максимально постарались, чтобы коллекция «Весна-лето» уже в начале 2021-го попала к потребителю.

Софья Пчёлко, ведущий художник-модельер кожевенно-обувного холдинга «Марко»:

Мода тоже подстраивается под наш образ жизни, и поэтому тренды становятся не такими остромодными, то есть одну вещь мы можем носить несколько сезонов, и она подходит под разные компоненты гардероба. Конечно, кроссовки не уходят никуда. Это такой тренд, который задержался и будет с нами очень долго. Кеды, желтый цвет.

Анастасия Бут, корреспондент:

«Леопарды» уже давно вырвались из джунглей и ворвались в обувную индустрию. Впрочем, в следующем сезоне этот animal-принт теряет свою актуальность. На смену «леопарду» приходит яркая и дерзкая «рептилия». «Сафари-шик» – модное оружие женщины, которое обязательно «выстрелит».

Только обуви дизайнеры «Марко» разработали более 600 образцов. К ним в дополнение сумки, ремни. Обязательно элегантные и практичные шубы и дубленки Luxury fox. Всю новую продукцию холдинга, которая еще в единственном экземпляре, представили на суд экспертов.

Алексей Лаговский, директор ООО «МаркоРос» (Россия):

Для меня главное – посмотреть, куда двигаются предприятия, чтобы мы могли удовлетворить спрос самого взыскательного российского покупателя. Потому что магазины у нас находятся от Подмосковья до Оренбурга, Челябинска, Магнитогорска.

Татьяна Меньших, главный художник-модельер кожевенно-обувного холдинга «Марко»:

Сегодня мы будем рассматривать совместно с нашими коммерческими отделами, совместно с представителями фирменной торговли (и белорусской, и российской) всю обувь, которую девочки-дизайнеры на протяжении полугода создавали и разрабатывали на основании изучения трендов, покупательского спроса. Все изучат, выскажут свое мнение. Потом на основании всего этого будет складываться коллекция, которую вы в скором времени увидите в наших фирменных магазинах.

Художественно-технический совет – одно из самых важных событий в холдинге. Он дает вектор развития компаний «Марко» на ближайшее полугодие.

Пандемия не отвернула от нашего брендового производителя ни поставщиков, ни клиентов. И даже ускорила процесс внедрения в производство отечественных комплектующих.

Николай Мартынов, генеральный директор кожевенно-обувного холдинга «Марко»:

Мы на нашем меховом комбинате делаем и подкладочные материалы, сейчас запланировали делать кожтовары. Мы умеем делать и мы должны белорусское ценить. И я думаю, что мы своими действиями сделаем то, чтобы белорусская продукция была на уровне мировых стандартов.