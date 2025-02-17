Откровенный разговор Лукашенко с частниками! Как в Беларуси будут поддерживать бизнес?

Что делать частному бизнесу, чтобы быть в хороших отношениях с государством? Простую формулу этого тандема 17 февраля озвучил Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент провел встречу с представителями частных предприятий. Во Дворце Независимости обсудили насущные проблемы и возможности для дальнейшего развития деловой среды. Государство не собирается возводить искусственные барьеры для бизнеса. А создание и поддержание комфортной среды для этого сегмента экономики – один из приоритетов белорусской политики. И взаимный интерес здесь совершенно очевиден. Ведь частный бизнес формирует примерно половину ВВП и получает треть всех инвестиций. Виктория Ходосок о честных правилах игры.

На встречу с Президентом во Дворце Независимости сегодня собрались почти два десятка представителей частного бизнеса. И не только отечественные компании. В зале – иностранцы, которые успешно вошли на белорусский рынок. Имена многих из этих людей хорошо известны. Президент лично знакомился с деятельностью их предприятий. Очевидно, что диалог сегодня важный и местами принципиальный. Но прежде чем его начать, Александр Лукашенко скажет важный тезис, который задаст тон всему разговору. Негосударственных людей здесь нет – Лукашенко встретился с представителями частных предприятий. Частный бизнес занимает важное место в экономике Беларуси, формируя почти 30 % ВВП и обеспечивая 37 % промышленного производства. На его долю приходится треть инвестиций в стране. За 2024 год экспорт составил порядка 16 миллиардов долларов. Поставки идут в 146 стран.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

За 30 лет сектор малого и среднего предпринимательства вырос с 8 тысяч предприятий до практически 110 тысяч организаций. Из них 40 % заняты в производственном секторе: промышленности, строительстве, транспорте и сельском хозяйстве. В 2024 году экспорт частных предприятий составил почти 16 миллиардов долларов США, подчеркну, без нефти и калия. География экспортных поставок не отстает от производственного сектора с государственной долей собственности – три четверти стран мира. Доля поступлений в консолидированный бюджет от этих предприятий составила 33 %. Причем районные территориальные доходы формируются примерно на уровне 40 % за счет отчислений от малого, среднего бизнеса. Отталкиваясь от этих цифр, понятно, что для государства важно создать комфортные условия для эффективной работы бизнес-сообщества. Это один из приоритетов экономической политики Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда-то мы приняли такие прорывные документы, как Директива № 4 и Декрет № 7, введен целый комплекс упрощений и новшеств. Как я знаю, они были высоко оценены вами, позволили кардинально оживить инициативу предпринимательства. Вот только не могу понять, что же сдерживает эту инициативу. Хотелось бы от вас услышать это. Поддержка бизнеса дает результаты, но есть вопросы, которые требуют единственно верного и оперативного решения, причем на уровне главы государства. Президент: развитие комфортной бизнес-среды – один из приоритетов государственной экономической политики. Подробности.

Успешный частный бизнес, работающий честно и прозрачно, Президент говорит открыто и прямо: государство будет поддерживать. Ведь речь идет о создании рабочих мест, привлечении инвестиций, налоговых поступлениях в бюджет страны. Пример тому: частное предприятие «ПОЖСНАБ». Александр Лукашенко хорошо знаком с его деятельностью – лично посещал площадку в конце 2024 года. Сегодня – это ведущий производитель пожарной и аварийно-спасательной техники. А начиналось большое производство с маленькой мастерской по изготовлению бюджетных автомобилей. Предприятие имеет кооперационные связи со многими, и прежде всего с госпредприятиями и структурами. И есть ли в этом процессе излишний бюрократизм – Олег Дерябин, руководитель «ПОЖСНАБа», скажет сам.