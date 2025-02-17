Негосударственных людей здесь нет – Лукашенко встретился с представителями частных предприятий

Развитие комфортной бизнес-среды – один из приоритетов государственной экономической политики – заявил Президент на встрече с представителями частных предприятий. Во Дворце Независимости обсудили насущные проблемы и возможности для дальнейшего развития деловой среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Частный бизнес вносит существенный вклад в экономику страны. За годы независимости для совершенствования деловой среды в Беларуси проделаны весомые шаги: приняты прорывные документы, которые высоко оценены бизнес-сообществом. Директива № 4 и Декрет № 7 – кардинально оживили интерес к предпринимательству и ввели целый комплекс упрощений и новшеств. Как акцентировал внимание Президент, для него важна честная оценка существующей в Беларуси деловой среды.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прошу обратить внимание прежде всего чиновников (в правительстве и Администрации): у нас здесь нет негосударственных предприятий. У нас в стране есть частная и государственная формы собственности предприятия. Негосударственных людей здесь нет.

Может, отсюда начинается неравноправие в отношении частного бизнеса и госпредприятий. Это в основном успешные предприятия, и я просил, чтобы сегодня за столом были успешно работающие предприниматели. Почему? Потому что кто, как не вы, прошедшие, как некоторые говорят, все прелести и ад предпринимательской деятельности, знаете, что нужно для развития частного бизнеса и предпринимательства в Беларуси.

Вместе с вами я имею возможность сегодня обсудить пути дальнейшего развития предпринимательства. Вы все имеете солидный опыт и на внутреннем, и на внешних рынках. Прошли через преодоление постковидных последствий, научились справляться с санкционным давлением со стороны недружественных нам стран, другими барьерами. Ответственно ведете собственное дело и при этом занимаетесь благотворительностью.

Мы существенно продвинулись в развитии экосистемы для бизнеса. Перевели в электронный формат все услуги по регистрации и ликвидации бизнеса, расширили возможности применения цифровой подписи, осовременили закон о предпринимательской деятельности, позволяющий масштабировать бизнес без лишней бюрократии. Готовы, если нужно, еще раз сделать шаг в этом направлении. Также государство, по мере возможности, подставляет финансовое плечо. Вместе с тем, любая сфера требует качественной модернизации.