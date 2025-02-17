«Наручники наденьте и притащите ко мне» – Лукашенко призвал бизнесменов не замалчивать проблемы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ни один инспектор, как раньше, чашечку кофе к предпринимателю зайти не может выпить. Он должен получить направление своего руководителя, письменно. И если к вам кто-то пришел и вы что-то заподозрили, вы проинформируйте нас, кто пришел, и мы сейчас проверим, кто его туда направил. Такой информации ни одной не было. Вас это устраивает? Ну и пейте с ними кофе. Чего вы жалуетесь, что к вам кто-то приходит и вас контролирует? То есть система создана, найдите возможность проинформировать. Мы вас возьмем под контроль, чтобы к вам потом дружки его не пришли, госслужащего или контролера. Я вам гарантирую, лично это сделаю.

Я лично буду изучать эти проблемы. Черкните в интернете. Помощники все это мониторят, и мне на стол каждое утро. Я реагирую. Поэтому все зависит от вас. Доведите до моего сведения. Поверьте, у меня достаточно сегодня власти, чтобы поставить любого на место. Если к вам кто-то приходил, говорит, Президент сказал, не верьте ему. Наручники наденьте и притащите ко мне. Прямо ко мне сюда. Это очень важно. Чтобы вы понимали, что нет со стороны Президента, а он определяет эту линию, какого-то негативного отношения к частнику.