Лукашенко: любое предприятие должно работать на государство – тогда у меня не будет к вам претензий

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Частный сектор будем поддерживать. Я лично, это мое такое отношение. Кто честно работает, образно говоря, тех будем жестоко поддерживать. И вы только скажите, кто вам мешает. Голова сразу же слетит с любого. Будь он в погонах, публично говорю, без погон или в государственных служащих. Только скажите. Но сами вы должны быть чисты и прозрачны, как стекло. Вот единственное, что я от вас прошу. Никто у вас бизнес не отберет, никто вас наклонять не будет, делить чего-то не будет, это я вам гарантирую. Но государственный интерес прежде всего. Во-первых, я человек такой, но дело не в этом, а дело в том, что страна в такой ситуации, что мы можем выжить, только честно мобилизовавшись. Вот недавно мне письмо поступило из правительства по Wildberries.

Они готовы расширяться здесь и продавать. Вопрос: что продавать? Я вот задал первый вопрос: «Что вы будете продавать?» Мы стремимся к импортозамещению. Наш рынок небольшой, но мы хотели бы занять этот рынок своим производством. И так далее, и тому подобное. Если так, милости просим. Но еще надо учесть одну вещь. Я не хочу, чтобы исчезли магазины шаговой доступности, маленькие эти магазинчики и так далее. Я не хочу, чтобы была монополия крупных сетей, и не хочу, чтобы у кого-то были такие условия, а у этих – этакие. Но если кто-то модернизировался и продвинулся в будущее, а Wildberries работает именно так. Я уже боюсь, что вся торговля скоро перейдет в интернет и так далее. Вот такие предприятия мы будем поддерживать. Но любое предприятие должно работать на Беларусь, на государство. Тогда у меня никаких не будет к вам претензий.