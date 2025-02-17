Лукашенко – бизнесменам: мы собрались не для того, чтобы поулыбаться, есть вопросы – обозначайте их

Что делать частному бизнесу, чтобы быть в хороших отношениях с государством? Простую формулу этого тандема 17 февраля озвучил Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент провел встречу с представителями частных предприятий. Во Дворце Независимости обсудили насущные проблемы и возможности для дальнейшего развития деловой среды.

Негосударственных людей здесь нет – Лукашенко встретился с представителями частных предприятий.

Президент крайне заинтересован лично услышать мнение частников, в каких условиях работает бизнес в стране. Ведь законы законами, в них всего не пропишешь. Потому глава государства ориентирует говорить честно.