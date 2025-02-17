Лукашенко – бизнесменам: мы собрались не для того, чтобы поулыбаться, есть вопросы – обозначайте их

Что делать частному бизнесу, чтобы быть в хороших отношениях с государством? Простую формулу этого тандема 17 февраля озвучил Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент провел встречу с представителями частных предприятий. Во Дворце Независимости обсудили насущные проблемы и возможности для дальнейшего развития деловой среды.
Негосударственных людей здесь нет – Лукашенко встретился с представителями частных предприятий.
Президент крайне заинтересован лично услышать мнение частников, в каких условиях работает бизнес в стране. Ведь законы законами, в них всего не пропишешь. Потому глава государства ориентирует говорить честно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы собрались здесь не для того, чтобы поулыбаться и посмотреть друг на друга. Есть вопросы – обозначайте их, потому что мы опубликуем всех, кто присутствовали, и пусть другие, которые не попали сюда, с вас и спросят. Если вы посидите и разойдетесь, боясь обозначить ту или иную проблему, за то, что вы покритикуете кого-то сегодня и обозначите проблему, вам ничего не будет, это я гарантирую. Только вы выработаете систему, чтобы довести иное до меня. Если кто-то на вас накатил, кто-то лишний раз пришел к вам, оскорбил вас, в том числе люди в погонах или из правительства.
Президент: развитие комфортной бизнес-среды – один из приоритетов государственной экономической политики. Подробности.