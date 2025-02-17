Президент: развитие комфортной бизнес-среды – один из приоритетов государственной экономической политики

Власть в равной степени заинтересована, чтобы частный и государственный секторы, а также иностранные предприятия работали на общее благо людей и страны – заявил Президент на встрече с представителями частных предприятий во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсудить насущные проблемы и возможности для дальнейшего развития деловой среды были приглашены представители правительства и руководители предприятий малого и среднего бизнеса. У них за плечами опыт работы на внешнем и внутреннем рынках: преодолели постковидные последствия, научились справляться с санкционным давлением со стороны коллективного Запада. Частный бизнес занимает немалую долю белорусской экономики. Этот сектор формирует половину ВВП, на него приходится треть всех инвестиций.

Развитие комфортной бизнес-среды – один из приоритетов государственной экономической политики – подчеркнул Президент. В Беларуси приняты прорывные документы. Это комплекс упрощений и новшеств, которые кардинально оживили интерес к предпринимательству. Мы продвинулись в развитии экосистемы для бизнеса: перевели в электронный формат все услуги по регистрации и ликвидации бизнеса; расширили возможности применения цифровой подписи; осовременили закон о предпринимательской деятельности, позволяющий масштабировать бизнес без лишней бюрократии. Также государство по мере возможности подставляет малому и среднему бизнесу финансовую поддержку. Вместе с тем есть вопросы, на которые следует обратить внимание. При дальнейшем развитии деловой среды необходимо исходить прежде всего из интересов экономики – ориентирует Александр Лукашенко.

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последние годы мы существенно продвинулись в развитии экосистемы для бизнеса. Вместе с тем любая сфера требует качественной модернизации. И, как мне докладывают, есть вопросы, на которые следует обратить самое пристальное внимание. Надеюсь, что сегодня эти вопросы будут подняты. Во-первых, излишняя зарегулированность. После двухлетней работы правительства по оптимизации административных процедур их количество сократилось примерно до тысячи. Но почти 10 % относятся к строительной сфере. Мы отдельно с этим разбираемся и, думаю, разберемся. Наиболее востребованные процедуры по-прежнему не переведены в полноценный цифровой формат. Например, у нас так и не создана система одного окна по таким направлениям, как внешнеэкономическая деятельность, сделка с недвижимостью, регистрация права на объекты интеллектуальной собственности. Все это требует бумажной волокиты. Во-вторых, есть проблемы и пробелы во всеобъемлющей оценке регулирующего воздействия отдельных правовых актов. Этот институт, который мы ввели еще в 2019 году, сегодня работает недостаточно эффективно. Хотя договаривались, что по каждому правовому акту будет должным образом просчитана реальная польза (или вред) вводимых новшеств для всей экономики. Такая оценка должна иметь силу не ниже юридической оценки правовых актов. В третьих, декриминализация экономических рисков. Среди предпринимателей, как и в любой другой сфере, попадаются недобросовестные дельцы. И их немало в вашей сфере. И единичные случаи порой бросают тень недоверия на все бизнес-сообщество. Но я хочу подчеркнуть: никаких искусственных барьеров из-за нескольких жуликов государство возводить не будет. Ко всему нужно подходить, опираясь на прагматичность и здравый смысл. Мы должны исходить исключительно из интересов своей экономики. Власть в равной степени заинтересована, чтобы частный и государственный секторы, а также иностранные предприятия работали на общее благо людей и страны. Это говорит о том, что мы должны поставить в равные условия частные и государственные формы собственности предприятий. В равные условия. Я бы не хотел больше это повторять.

Фото: president.gov.by