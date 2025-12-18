По всей стране обсуждают Послание Президента на ВНС. Что думают белорусы?

К Посланию Президента к белорусскому народу и Парламенту 18 декабря было приковано внимание всей страны. Тезисы и заявления, озвученные Александром Лукашенко, получили широкий отклик у белорусов. В трудовых коллективах, вузовских аудиториях и на предприятиях обсуждают итоги, которые подвел Президент, и наши ближайшие перспективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подчеркнул необходимость повысить уровень энергетической независимости Беларуси. Преимущества здесь очевидны – это понимают и представители сферы. Мощности нашей АЭС позволили осовременить инфраструктуру, развить электротранспорт. Актуальный вопрос – надежность энергетических объектов.

Александр Матюк, главный инженер аппарата управления предприятия «Брестэнерго»:

Вводим два энергетических объекта в эксплуатацию. Это подстанция 110 кВт «Аэропорт», это реконструкция подстанции 110 кВт «Пинск-Западная». Занимаемся строительством линии 330 кВт Березовская ГРЭС – Пинск – Микашевичи. Обеспечение энергетической независимости, на мой взгляд, является тем фундаментом, которым в будущем нам позволит развиваться, независимо от желания или нежелания наших западных партнеров.

Андрей Горох, заместитель генерального директора предприятия «Брестэнерго»:

Очень важно то, что глава государства отметил то, что продолжится повышение надежности энергоснабжения наших граждан. Это говорит о том, что продолжится модернизация белорусской энергосистемы. В современном мире важным условием развития остается технологический суверенитет. Президент подчеркивает необходимость внедрения в реальный сектор перспективных разработок – на предприятиях рассчитывают, что задачи главы государства придадут новый импульс развитию многих сфер.

Антон Килессо, инженер-конструктор предприятия «Витязь»:

Необходимо внедрять новые технологии. Без этого мы просто не будем конкурентоспособны. Это также помогает и качество продукции повысить, автоматизировать процессы. Конечно, без людского ресурса никуда. Для всех операций нужны люди, и для контроля того же. Но цифровизация – очень важный процесс. В Могилевском государственном университете слова главы государства слушали сразу в нескольких аудиториях и в библиотеке, где собрались преподаватели, ученые и студенты. Основные посылы Александра Лукашенко о гибкости и практикоориентированности образования были восприняты здесь как основа для дальнейшего развития. Этот подход напрямую связан с научной работой вуза, так как именно современное образование готовит кадры для исследований и инноваций.