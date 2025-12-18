Польша поставила на боевое дежурство ракетные системы Patriot

В Польше развернуты и поставлены на боевое дежурство ракетные системы Patriot. И, как в торжественной обстановке сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, они приведены в полную боеготовность, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на очередные громкие заявления, что это вооружение призвано обеспечить безопасность польского народа, пусковые комплексы, почему-то нацелены на восток. Ракетные системы обошлись налогоплательщикам почти в 4,5 миллиарда долларов. За что министр обороны поблагодарил всех поляков.

Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши:

Это самый дорогостоящий компонент системы национальной обороны Польши. Это показывает, насколько масштабными являются эти инвестиции, и за это я хотел бы искренне поблагодарить всех поляков, всех налогоплательщиков, которые вносят свой вклад в эту систему.

До 2029-го в Польшу будут поставлены еще 48 ракетных установок Patriot, что должно значительно укрепить систему противовоздушной обороны страны. Комплексы ПВО, как уточнил глава военного ведомства, будут работать в связке с уже закупленными у США истребителями F-35.