Откровенная речь Лукашенко в Шклове: «Светлый добрый праздник, когда хочется просто жить спокойно»

Новости Беларуси. В Беларуси удастся сохранить мир. Об этом заявил глава государства при посещении храма в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По традиции Александр Лукашенко этот праздник проводит в дали от столичной суеты. В этот раз Президент зажег пасхальную свечу в Спасо-Преображенском храме в Шклове.

Александр Лукашенко самый известный уроженец здешних земель. Он не скрывает своего особого отношения к родине. Не стесняется своих корней, хорошо помнит, с чего все начиналось. И потому, имея возможность выбрать любой храм страны, приехал в тот, что ближе к дому.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я всегда с большим волнением или прилетаю из длительных командировок, с Востока часто, или же приезжаю сюда с трепетом и волнением. С воздуха или с земли смотрю на эту добрую землю. Вы для меня – люди особые. Вы это знаете. Именно с вас, с ваших родителей все когда-то началось у нас с вами. Когда-то вы совсем юному человеку поверили. Не знаю почему. Может, Он помог. И отправили меня с этой земли в долгий путь. И особенно молодежи хочу сказать, я тогда этого не понимал, насколько со временем тянет домой. Говорят, если тебе что-то часто снится, то надо туда приехать. Поэтому я и приехал сегодня к вам, своим близким и добрым людям, чтобы прежде всего поблагодарить вас. Поблагодарить за то, что вы сделали в моей жизни. За ту веру, которую вы подарили мне много лет тому назад. Это день особый, день почитаемый. Светлый добрый праздник, когда хочется просто жить спокойно. Ничего не говорить и слушать тишину. У меня так. Наверное, и у многих.