Как и почему религия связана с политикой? Рассказал сенатор Юрий Деркач

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Никита Рачиловский, СТВ:

В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Здравствуйте! О главных событиях Совета Республики, насущных вопросах в жизни нашей страны, а также актуальное интервью с сенатором. Согласитесь, мир и созидание невозможно представить без духовного и нравственного аспекта, от которого зависит очень многое. И именно на эту сферу сегодня оказывается огромное давление. Если ее не защитить, можно потерять абсолютно все. Подробнее об этом мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии член Совета Республики Юрий Деркач. «Используются все средства, чтобы найти определенную категорию людей определенной веры, найти разногласия» Никита Рачиловский:

Ценности белорусского государства – это мир и справедливость. Это и христианские постулаты. Какие у нас есть традиции празднования христианских праздников?

Юрий Деркач, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Сегодня как раз и закончился семинедельный пост. Наши жители, даже те, кто не православные верующие, возвращаются со всенощной, они уже посвятили куличи, крашенные яйца, собрались за праздничным столом. Сегодня они провозглашают за этим столом здравицу во имя Иисуса Христа. И это большой православный праздник. Он говорит о таком важном переходе от смерти к жизни, от земли к небу, хотя, если взять Ветхий Завет, то в этот день целый народ вышел из рабства. Поэтому этот праздник прочно вошел в жизнь наших людей. Не только православные и католики, но и в светской жизни мы празднуем этот светлый день. Никита Рачиловский:

В Беларуси большое количество представителей различных конфессий живут в мире и созидании. Почему у нас не возникает конфликтов на религиозной почве? Юрий Деркач:

В нашей стране более трех с половиной тысяч религиозных организаций, которые только официально зарегистрированы. Даже в Конституции 16-я статья прописала свободу волеизъявления, свободу различных религиозных воззрений. Имеется закон о свободном волеизъявлении и религиозных организациях. Государство очень серьезно поддерживает религиозные организации, которые выдвигают инициативу диалога между различными конфессиями. Самое главное, что этот диалог основан на уважении к правам человека, к религиозной терпимости. Вот это все позволяет сохранять стабильность и понимание между людьми, которые придерживаются различных религиозных взглядов.

Никита Рачиловский:

Тем более белорусскому миролюбящему менталитету многим еще нужно поучиться. Юрий Деркач:

Да, слишком много вынес белорусский народ за период своего существования. Никита Рачиловский:

Кто и зачем сегодня создает конфликты на религиозной почве? Кому это выгодно? И не только то, что сегодня происходит, а исторически в целом. Юрий Деркач:

Используются все средства, чтобы найти определенную категорию людей определенной веры, найти разногласия. И эти разногласия путем различных технологий создать таким образом, чтобы они стали непримиримыми, то есть взорвать общество изнутри, создать конфликты, если эти конфликты даже идут на религиозной почве, если население глубоко погружено в религию, то тогда никаких проблем в этом нет. Неважно, какая цель: развалить экономику, заменить правительство, заменить систему управления и использовать современными методами изъятие этих ценностей, которые есть у этого государства. Суверенное, независимое государство, которое думает, как жить и использовать свои ресурсы для получения дивидендов и улучшения качества жизни. Это никого не интересует, поэтому используют различные религиозные моменты, чтобы людей разобщить, вызвать конфликт – то, что мы видим сейчас. Два славянских народа – вот тебе конфликт. Пост. И в это время Печерская лавра выселяет монаха, история знает очень много таких моментов. И после революции это происходило. Но мы должны понимать, что правда всегда победит. Юрий Деркач: государство обеспечило мир и справедливость Никита Рачиловский:

Церковь в государстве или государство с церковью?

Юрий Деркач:

Церковь – это люди, государство – это тоже люди. Люди проживают на территории государства. От них только зависит, как они будут жить. Вовлекать в свою церковь, в свое сообщество других людей, как и политические партии, общественные организации, – у них существует общая идея, но эта идея должна быть направлена на улучшение жизни людей, которые живут в этом государстве. Если в рамках этой идеи, то любая общественная организация, любая религиозная организация включают один маленький механизм движения вперед, чтобы все, кто живет в этом государстве, жили лучше. Поэтому у нас практически есть. Вы говорили о том, что важно для человека. А что важно? Мир. Он есть. Государство обеспечило этот мир. Второй момент – справедливость. Да, должна быть справедливость, то есть человек по труду должен получать столько, сколько он получает от своего вклада. Но должно быть и уважение к человеку, рядом находящемуся. Мы это видим и в Конституции, и во многих постулатах, которые определяют религиозные воззрения, что мы должны заботиться о тех людях, которые не могут: о детях, об инвалидах, о стариках. Если это в государстве есть, если это совпадает с религией, то все будет абсолютно нормально. И тут получается, что государство – это все мы. «Мы должны сделать все, чтобы знали правду о ВОВ, о геноциде белорусского народа» Никита Рачиловский:

Совсем скоро все прогрессивные страны будут отмечать День Победы. Много ли попыток сфальсифицировать сегодня историю и как профсоюз подключился к работе по сохранению исторической памяти?

Юрий Деркач:

Я бы тут сказал, что День Победы – это святой праздник, но он святой праздник для всех, кто знает правду о ВОВ. Если мы знаем правду о количестве людей, которые погибли. Даже взять Витебск, 5-й полк – 20 тысяч людей мирного населения, которые погибли на этом месте! Буквально год назад в Лепеле волонтеры нашли захоронения расстрелянных мирных жителей. И мы там видим скелет матери, которая на руках держит ребенка. Это что такое? Неужели этот подвиг гражданских людей, военных людей, которые защищали нашу родину… Неужели он не может быть осознан теми людьми, которые понимают, что происходило? Посмотрите, «Хатынь». Сотни сожженных деревень вместе с жителями даже только по Витебской области. Взять Дубровно – 15 или 20 тысяч людей со всего Советского Союза, которые там погибли. А сейчас мы в Украине видим танки с теми же крестами. Победа – это святой праздник. И мы должны сделать все, чтобы знали правду о ВОВ, о геноциде белорусского народа, чтобы это не повторялось. Это подвиг наших людей, который дает возможность воспитывать молодежь, понимать и осознавать ответственность за нашу землю, за наше государство, за наш народ и наше будущее.