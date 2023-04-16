Лукашенко в Спасо-Преображенском храме: «Завтра будет всё нормально. Будьте в этом уверены»

Храм в Шклове – место намоленное, с богатой историей, которая учит стоять до конца, даже в самые непростые времена. Строительство святыни началось в конце XVIII века, но последний кирпич и позолоту на купола нанесли только во второй половине XIX столетия. Церковь не закрыла двери даже при советском атеизме и была пристанищем и символом надежды для верующих в годы Великой Отечественной войны. Окрестности храма в Могилевской области – родные места Президента. Как признался Александр Лукашенко, здесь он бывал редко. Это поздравление Президента получилось как никогда личным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Говорят, если тебе что-то часто снится, то надо туда приехать. Поэтому я и приехал сегодня к вам, своим близким добрым людям, чтобы прежде всего поблагодарить вас за то, что вы сделали в моей жизни. За ту веру, которую вы подарили мне много лет назад. Из этого древнего храма я хочу поздравить наших белорусов, всех, кто нас сегодня увидит, с этим добрым и светлым праздником. Самое главное – мира вам и здоровья. Все остальное мы найдем, а не найдем, так, как я часто говорю, купим. А здоровье не купишь. Мир… Вокруг вы видите, что делается. И нам стоит колоссальных усилий, чтобы сохранить этот мирный островок. Если мы будем заниматься своим делом, мы сохраним. Мы сделаем невероятное. В этой ситуации мы сохраним мир на этой земле, когда вокруг все бурлит, шумит. И многие, не зная, не понимая, что будет завтра, не планируют какие-то дальние перспективы. Завтра будет все нормально. Будьте в этом уверены. Живите мирно, спокойно, здоровья вам, особенно вашим детям. Счастья, мира, добра вам. Христос воскрес!