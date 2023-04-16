«Если что, обращайтесь!» Лукашенко пообщался с прихожанами в Шклове

Новости Беларуси. В Беларуси удастся сохранить мир. Об этом заявил глава государства при посещении храма в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По традиции Александр Лукашенко этот праздник проводит в дали от столичной суеты. В этот раз Президент зажег пасхальную свечу в Спасо-Преображенском храме в Шклове.

Это место намоленное, с богатой историей, которая учит стоять до конца, даже в самые непростые времена. Строительство святыни началось в конце XVIII века. Церковь не закрылась в советское время и стала пристанищем и символом надежды для верующих в годы Великой Отечественной войны. Это родные места Президента. Может потому и его поздравление получилось особенно теплым и как никогда личным. В Спасо-Преображенском храме работала и наша съемочная группа. Политобозреватель Алена Сырова расскажет, как встречали Пасху в Шклове.

Стены Спасо-Преображенской церкви в Шклове уже полтора столетия слышат молитвы и просьбы поколений, живущих рядом. Даже в самые сложные периоды нашей истории двери были открыты для тех, кто верит. Со временем на территории храма открылась воскресная школа, так здесь чаще стал звучать детский смех. Но неизменно сюда приходят и те, для кого Шкловская земля – родная, и те, кому таковой стала.

Да, мы шкловчане. Ну, я из Бреста. Жена из Шклова. Встретились здесь. А так ходим постоянно в храм, каждое воскресенье и все праздники. В праздничные дни здесь особенно многолюдно, но обстановка все равно домашняя – под стать торжеству.

В этот праздник мы всегда собираемся у нашей бабушки, моей мамы, которая как раз таки готовит, печет куличи, красит яйца. Поэтому это такой важный для нас праздник. Не только божественный, но и семейный, который позволяет объединять нашу семью.

В каждом доме, большом или маленьком, в Пасхальное воскресение особенно ждут близких и дорогих людей. Как бы далеко они ни жили, какие бы высокие должности ни занимали, им всегда рады. Откровенная речь Лукашенко в Шклове: «Светлый добрый праздник, когда хочется просто жить спокойно». Читать здесь.

И больше ни слова о плохом, о трудностях – только о мире, только о силе и только о вере. Откровенность на откровенность. Настоятель храма и прихожане своему земляку отвечают взаимностью.

Протоиерей Андрей Рыбков, настоятель Спасо-Преображенской церкви:

Также хотели вас поблагодарить за возможность сегодня под мирным небом отмечать этот светлый праздник Пасхи. И мы хотели бы, чтобы вы знали, что в этом храме за каждой божественной литургией произносится молитва о белорусском народе и всей вашей семье. В этом храме вас помнят и за вас молятся. Глава государства не стал задерживать прихожан храма, хотя со своим земляком, они, очевидно, были готовы еще пообщаться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не болейте, живите долго!

– Спасибо!

– Если что, обращайтесь! Им есть что сказать и какими даже личными историями поделиться. С момента прошлой встречи столько всего произошло…

Пасха – это семейный праздник. И когда глава государства посещает свой родной район, своих земляков, так приятно и по-доброму, по-простому происходит встреча, конечно же, это неизгладимые впечатления и эмоции, которые переполняют. Особенно в такой праздник.

Мы помним его последний приезд. Он был семь лет, тогда этот ребенок был у меня в животе. И, конечно, для нас это большая честь и радость, что наш Президент посетил сегодня, в такой важный день, храм.

Мне очень нравится. Я прошу у Господа, чтобы он мне помогал. Чтобы никогда мне плохие сны не попадались и чтобы я хорошо спала.