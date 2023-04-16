«Пасха – это святой праздник». Как православные празднуют этот день в Беларуси?

Новости Беларуси. Беларусь – многоконфессиональное государство, в котором отсутствуют любые религиозные конфликты. И сегодня на нашей земле царит особая атмосфера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К торжеству верующие готовились больше месяца – позади более сорока дней великого поста. Сегодня можно не отказывать себе в любимых лакомствах. В храмах целый день проходят литургии, а прихожане продолжают освещать главные символы праздника.

– Христос воскрес!

– Воистину воскрес!

Для всего мира Пасха – это святой праздник, чтобы люди понимали, любили друг друга. То есть это праздник любви, уважения, понимания.

Самая главная подготовка – чтобы была в душе чистота. Чтобы в семьях был мир. Всепрощение.

Нужно забыть про все напряженные обстановки, радоваться в душе, радовать своих близких, родных, дарить им тепло, заботу и думать только о хорошем. И все у нас будет просто замечательно!

К сестре поеду, там племянник приедет с внучатой племянницей. Вот так и встретим Светлое Воскресение.